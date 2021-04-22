Tarihin en eski fotoğrafları Londra'daki müzayedede satışa çıkartıldı

Fotoğrafçılık tarihinin öncüsü olarak bilinen William Henry Fox Talbot’un yaklaşık 200 fotoğraftan oluşan koleksiyonu, Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada 2 milyon doların üzerinde bir fiyata satışa sunulacak.

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DHA 22.04.2021 - 14:31

İngiliz milletvekili, bilim adamı ve fotoğrafçılığın öncüsüdür olarak bilinen William Henry Fox Talbot'a ait 200 fotoğraftan oluşan özel koleksiyonu Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada satışa çıkarılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan müzayede yetkilileri, tarihin en eski fotoğraflarından oluşan koleksiyonun ön görülen değerinin 2 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Fotoğrafların, İngiltere’nin 1840 yıllarındaki mimarisini ve günlük yaşamını tasvir ettiği belirtildi.

İngiliz bilim insanı ve aynı zamanda mucit olan Talbot, kamera teknolojisini denerken aile üyelerinin ve arkadaşlarının da çeşitli portrelerini fotoğrafladı.

Talbot ‘’Tuzlu kâğıt’’ fotoğraf tekniğini 1830’ların başında gittiği bir tatil sırasında keşfetti.

Sonrasında ise bu tekniğini geliştirip sıradan bir yazı kağıdını ışığa duyarlı bir yüzey haline getirdi.

Talbot’un çığır açan tekniği günümüz fotoğraf teknolojisinin altyapısını oluşturuyor.