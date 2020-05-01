Tarihte bugünün gazete manşetleri (1 Mayıs)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sunulan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında 91 yıl önce bugünün (1 Mayıs) gazete manşetlerini sizin için derledik...

01.05.2020 - 06:41

Cumhuriyet - 1929


Milliyet - 1929



Vakit (1929)
Yarın (1930)
Milliyet - 1930


Milliyet - 1932


Vakit (1933)
Milliyet - 1933


Akşam - 1934


Milliyet - 1934
Anadolu - 1935


Yeni Asır (1935)
Anadolu - 1936


Akşam- 1937


Yeni Asır (1938)
Yeni Sabah (1939)
Yeniyol (1940)
Vakit (1941)
Anadolu - 1940
Akşam - 1940


Yenigün (1940)
Vatan (1941)
Vatan (1941)
Cumhuriyet - 1941

Akşam - 1942
Yeni Asır (1942)
Yeni Sabah (1942)
Cumhuriyet - 1947
Vatan (1954)

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