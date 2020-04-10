Tarihte bugünün gazete manşetleri (10 Nisan)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sunulan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında 90 yıl önce bugün (10 Nisan) gazete manşetlerini sizin için derledik...

ntv.com.tr 10.04.2020 - 06:32

Milliyet /1930
Son Telgraf / 1937
Akşam / 1942
Anadolu / 1938
Milliyet / 1929
Haber / 1934
Ulus / 1935
Vakit / 1929
Milliyet / 1933
Son Saat / 1929
Milliyet / 1935
Tan / 1937
Türk Dili / 1935
Halkın Sesi / 1942
Akşam / 1934
Türk Dili / 1937
Vatan / 1942
Ulus / 1938
En Son Dakika / 1942
Türk Dili / 1938
Anadolu / 1935
Anadolu / 1937
Yeni Asır / 1935
Vatan / 1954
Tan / 1938
Haber / 1942
Anadolu / 1941
Ulus / 1936
Haber / 1935
Halkın Sesi / 1935
Tan / 1936
Ulus / 1937
Halkın Sesi / 1940
Tan / 1941
Vakit / 1933

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER