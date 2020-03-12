Tarihte bugünün gazete manşetleri (12 Mart)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sununan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında 90 yıl önce bugün (12 Mart) gazete manşetlerini sizin için derledik...

12.03.2020 - 07:06

Vakit (1929)
Son Saat (1929)
İkdam (Cumhuriyet için, Halk için-1929)
Milliyet (1931)
Milliyet (1932)
Son Posta (1933)
Yeni Asır (1935)
Halkın Sesi (1935)
Türk Dili (1935)
Akşam (1935)
Milliyet (1935)
Ulus (1935)
Türk Sözü (1935)
Kurun (1936)
Tan (1937)
Yeni Asır (1937)
Son Telgraf (1937)
Açık Söz (1937)
Kurun (1938)
Tan (1938)
Aydın (1938)
Ulus (1938)
Haber (Akşam Postası-1938)
Türk Dili (1938)
Münakaşa (1939)
Son Telgraf (1940)
Son Posta (1940)
Akşam (1939)

Halkın Sesi (1940)

İkdam (Sabah Postası-1940)
Bugün (1941)
İkdam (Sabah Postası-1940)
Türk Sözü (1941)
Vatan (1941)
Ulus (1941)
Haber (Akşam Postası-1941)
Son Telgraf (1941)
Yeni Asır (1941)
Vakit (1942)
Akşam (1942)
Tan (1942)
Bugün (1942)

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