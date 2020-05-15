Tarihte bugünün gazete manşetleri (15 Mayıs)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sunulan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında bugünün (15 Mayıs) gazete manşetlerini sizin için derledik...

15.05.2020 - 11:07

Akşam 1942
Tan 1940
Cumhuriyet 1933


Açık Söz 1937


Münaşaka 1937


Akşam  1934


Milliyet 1932


Tan 1938


Cumhuriyet 1941


Akşam 1935


Milliyet 1931


Münaşaka 1936


Doğu 1938


Milliyet 1929


Akşam 1939


Milliyet 1934


Münaşaka 1938


Akşam 1940


Cumhuriyet 1932


Cumhuriyet 1929


Tan 1937


Cumhuriyet 1930


Münaşaka 1940


Cumhuriyet 1940


Milliyet 1930


Cumhuriyet 1944


Tan 1935


Cumhuriyet 1947
Milliyet 1933


Akşam 1937


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