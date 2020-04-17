Tarihte bugünün gazete manşetleri (17 Nisan)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sunulan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında 91 yıl önce bugünün (17 Nisan) gazete manşetlerini sizin için derledik...

17.04.2020 - 06:43

Son Posta 1942
Açık Söz 1937
Yeni Asır 1937
Milliyet  1935
Münakaşa 1936




Akşam 1935


Tan  1942
Son Posta  1940


Akşam 1936


Anadolu 1938


Yeni Asır 1936


Milliyet  1933


Vatan 1942
Anadolu 1940
Tan  1940


İkdam 1939
Milliyet  1930


Münakaşa 1937


Son Posta 1939




Tan 1936



Yeni Asır 1938
Tan  1938


Vatan 1941


Münakaşa 1940
Akşam 1940
Milliyet  1934


Yeni Asır 1935


Akşam 1934


Milliyet 1929


Anadolu1935


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