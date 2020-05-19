Tarihte bugünün gazete manşetleri (19 Mayıs)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sunulan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında 91 yıl önce bugünün (19 Mayıs) gazete manşetlerini sizin için derledik...

ntv.com.tr 19.05.2020 - 07:03 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 08:03

Anadolu - 1935
İkdam Sabah Postası - 1940
Akşam - 1934
Tan - 1938
Akşam - 1942
Cumhuriyet - 1931
Vatan - 1941
Aydın - 1938
Vakit - 1929
Aydın - 1939
Tan - 1935
Bugün - 1942
İkdam - 1939
Cumhuriyet - 1929
Tan - 1942
Cumhuriyet - 1930
Vatan - 1954
Cumhuriyet - 1932
Tan - 1939
Vatan - 1942
Doğu - 1938
En Son Dakika - 1942
En Son Havadis - 1941
Haber - 1934
Tan - 1936
Halkın Sesi - 1935
İkdam - 1929
Son Saat - 1929
Son Posta - 1931
Milliyet - 1929
Milliyet - 1930
Tan - 1937

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