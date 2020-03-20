Tarihte bugünün gazete manşetleri (20 Mart)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sununan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında 90 yıl önce bugün (12 Mart) gazete manşetlerini sizin için derledik...

20.03.2020 - 06:45

Milliyet (1929)
Son Saat (1929)
İkdam (Cumhuriyet için, Halk için) (1929)
Vakit (1929)
Vakit 1930)
Milliyet (1931)
Son Posta (1933)
Akşam (1934)
Milliyet (1934)
Ulus (1935)
Haber (Akşam Postası) (1935)
Yeni Asır (1935)
Türk Sözü (1936)
Akşam (1937)
Haber (Akşam Postası) (1937)
Münakaşa Gazetesi (1937)
Tan (1937)
Doğu (1938)
Ulus (1938)
Son Posta (1938)
Yeni Sabah (1939)
Yeni Asır (1940)
Tan (1940)

Türk Sözü (1940)
Vatan (1940)
Ulus (1941)
Vakit (1941)
Yeni Asır (1942)
Vatan (1942)
Yeni Sabah (1942)
Akşam (1942)
Tan (1942)
Haber (Akşam Postası) (1942)
İkdam (Sabah Postası) (1940)
Aydın (1938)

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