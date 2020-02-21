Tarihte bugünün gazete manşetleri (21 Şubat)

İstanbul Üniversitesi, 1928-1942 yılları arasında yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak elektronik ortama aktardı. İşte tarihte bugün (21 Şubat) yayınlanan gazete manşetleri... Milliyet/ 21 Şubat 1929 Son Saat /21 Şubat 1929 Milliyet/ 21 Şubat 1930 Son Posta / 21 Şubat 1932 Milliyet/ 21 Şubat 1933 Milliyet/ 21 Şubat 1934 Akşam / 21 Şubat 1934 Milliyet/ 21 Şubat 1935 Yeni Asır / 21 Şubat 1935 Kurun / 21 Şubat 1935 Son Posta / 21 Şubat 1935 Kurun / 21 Şubat 1936 Anadolu / 21 Şubat 1936 Akşam / 21 Şubat 1936 Açık Söz/ 21 Şubat 1937 Son Telgraf / 21 Şubat 1938 Haber / 21 Şubat 1936 Kurun / 21 Şubat 1937 Münakaşa / 21 Şubat 1938 Münakaşa / 21 Şubat 1939 İkdam (Halk Gazetesi) / 1939 Tan / 21 Şubat 1937 Yeni Asır / 21 Şubat 1942 Son Telgraf / 21 Şubat 1939 Yeni Asır / 21 Şubat 1939 Akşam / 21 Şubat 1942 Akşam / 21 Şubat 1942 Vatan / 21 Şubat 1942 Vatan / 21 Şubat 1941 Vakit / 21 Şubat 1941 Son Posta / 21 Şubat 1942 Anadolu / 21 Şubat 1941 Haber / 21 Şubat 1940 Son Telgraf / 21 Şubat 1940 Münakaşa / 21 Şubat 1940