Tarihte bugünün gazete manşetleri (21 Şubat)

İstanbul Üniversitesi, 1928-1942 yılları arasında yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak elektronik ortama aktardı. İşte tarihte bugün (21 Şubat) yayınlanan gazete manşetleri...

Milliyet/ 21 Şubat 1929
Son Saat /21 Şubat 1929
Milliyet/ 21 Şubat 1930
Son Posta / 21 Şubat 1932
Milliyet/ 21 Şubat 1933
Milliyet/ 21 Şubat 1934
Akşam / 21 Şubat 1934
Milliyet/ 21 Şubat 1935
Yeni Asır / 21 Şubat 1935
Kurun / 21 Şubat 1935
Son Posta / 21 Şubat 1935
Kurun / 21 Şubat 1936
Anadolu / 21 Şubat 1936
Akşam / 21 Şubat 1936
Açık Söz/ 21 Şubat 1937
Son Telgraf / 21 Şubat 1938
Haber / 21 Şubat 1936
Kurun / 21 Şubat 1937
Münakaşa / 21 Şubat 1938
Münakaşa / 21 Şubat 1939
İkdam (Halk Gazetesi) / 1939
Tan / 21 Şubat 1937
Yeni Asır / 21 Şubat 1942
Son Telgraf / 21 Şubat 1939
Yeni Asır / 21 Şubat 1939
Akşam / 21 Şubat 1942
Akşam / 21 Şubat 1942

Vatan / 21 Şubat 1942

Vatan / 21 Şubat 1941
Vakit / 21 Şubat 1941

Son Posta / 21 Şubat 1942

Anadolu / 21 Şubat 1941
Haber / 21 Şubat 1940
Son Telgraf / 21 Şubat 1940
Münakaşa / 21 Şubat 1940

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