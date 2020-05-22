Tarihte bugünün gazete manşetleri (22 Mayıs)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sunulan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında bugünün (22 Mayıs) gazete manşetlerini sizin için derledik...

22.05.2020 - 06:47

Tan 1935


Akşam 1934


Münaşaka 1939


Cumhuriyet 1930


Akşam 1935


Milliyet 1932
Kurun 1936
Münaşaka 1938


Cumhuriyet 1934


Tan 1940


Münaşaka 1936


Cumhuriyet 1941


Milliyet 1931


Cumhuriyet 1944


Tan 1937


Akşam 1937


Milliyet 1930


Münaşaka 1940


Akşam 1939


Tan 1942


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