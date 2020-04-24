Tarihte bugünün gazete manşetleri (24 Nisan)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sunulan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında 91 yıl önce bugünün (24 Nisan) gazete manşetlerini sizin için derledik...

24.04.2020 - 06:38

Cumhuriyet (1929)
Milliyet (1929)
Vakit (1929)
Yarın (1930)
Yarın (1931)
Milliyet (1932)
Cumhuriyet (1933)
Vakit (1933)
Akşam (1934)
Haber (1934)
Milliyet (1934)
Ulus (1935)
Borsa (1935)
Tan (1935)
Ulusal Birlik (1935)
Yeni Asır (1935)
Münakaşa (1936)
Anadolu (1937)
Son Telgraf (1937)
Tan (1938)
Yeni Asır (1938)
Akşam (1938)
Vakit (1939)
Yeni Sabah (1939)
Münakaşa (1940)
Yeni Sabah (1940)
Yenigün (1940)
Yeniyol (1940)
Haber (1940)
Türk Sözü (1941)
Yeni Asır (1941)
İkdam Sabah Postası (1941)
Vatan (1941)
Vakit (1941)
Akşam (1942)
Tan (1942)
Yenigün (1942)
Vatan (1942)
Yeni Sabah (1942)
Cumhuriyet (1947)
Vatan (1954)

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