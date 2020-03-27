Tarihte bugünün gazete manşetleri (27 Mart)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sunulan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında 91 yıl önce bugünün (27 Mart) gazete manşetlerini sizin için derledik...

27.03.2020 - 07:01

Milliyet (1929)
Vakit (1929)
Milliyet (1931)
Vakit (1933)
Akşam (1935)
Haber (Akşam Postası) / 1935
Türk Dili (1935)
Yeni Asır (1935)
Milliyet (1935)
Halkın Sesi (1935)
Ulus (1936)
Türk Dili (1937)
Akşam (1937)

Açık Söz (1937)

Türk Sözü (1937)
Tan (1937)
Aydın (1938)
Doğu (1938)
Türk Sözü (1938)
Yeni Asır (1938)
Halkın Sesi (1939)
Ulus (1939)
Yeni Sabah (1939)
İkdam (1939)
Haber (Akşam Postası) / 1940
Vakit (1940)
Yeni Sabah (1940)
Vatan (1941)
Yeni Asır (1941)
Bugün (1941)

Türk Sözü (1941)

Bugün (1941)
Tan (1941)
Tan (1942)
Yeni Sabah (1942)
Vatan (1942)
Halkın Sesi (1942)
Akşam (1942)

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