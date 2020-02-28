Tarihte bugünün gazete manşetleri (28 Şubat)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sununan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında 90 yıl önce bugün (28 Şubat) gazete manşetlerini sizin için derledik...

28.02.2020 - 07:29 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 08:08

Türk Sözü / 1941


Açık Söz / 1937

Son Telgraf / 1942

Vatan / 1941
Vakit / 1939
Munakaşa / 1938
Ulus / 1936
Son Saat / 1929

Son Posta / 1941

Halkın Sesi / 1940
Akşam / 1936

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