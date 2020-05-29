Tarihte bugünün gazete manşetleri (29 Mayıs)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sunulan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında bugünün (29 Mayıs) gazete manşetlerini sizin için derledik...

29.05.2020 - 06:50

Milliyet 1929


Akşam 1937



Cumhuriyet 1932


Milliyet 1932


Tan 1940


Münakaşa 1938


Cumhuriyet 1946


Akşam 1935


Cumhuriyet 1934


Tan 1938


Akşam 1934

Tan 1935


Doğu - 1938
Cumhuriyet 1929


Milliyet 1934


Münakaşa  1940
Akşam 1936


Cumhuriyet 1944


Tan 1941



Milliyet 1933


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