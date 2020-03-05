Tarihte bugünün gazete manşetleri (5 Mart)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sununan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında 90 yıl önce bugün (5 Mart) gazete manşetlerini sizin için derledik...

05.03.2020 - 07:06

Açık Söz / 1937
Yeni Asır / 1939
Son Posta / 1933
Ulus / 1938
Akşam / 1934
Vatan / 1942
Beyoğlu / 1941
Haber (Akşam Postası) / 1942
Halkın Sesi / 1935
Kurun / 1938
Milliyet / 1934
Munakaşa / 1940
Vakit / 1942
Anadolu / 1940
Tan / 1939
İkdam (Halk Gazetesi) / 1939

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