Tarikata üye sağlayan oyuncu Allison Mack'e hapis

ABD’de New York merkezli NXIVM seks tarikatına üye olan oyuncu Allison Mack ’in yargılandığı davada karar çıktı.

Kadınları manipüle ederek tarikatın kölesi haline getiren Mack, şantaj ve tehditlerle üyelerin kurtulmalarının da önüne geçiyordu.





