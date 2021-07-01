Tarikata üye sağlayan oyuncu Allison Mack'e hapis

ABD'de seks tarikatına kadınların katılmasını sağlayan oyuncu Allison Mack'e 3 yıl hapis cezası verildi. Mack, "Herkesten özür diliyorum" dedi. (Fotoğraflar: AFP)

01.07.2021 - 09:33

Tarikata üye sağlayan oyuncu Allison Mack'e hapis - 1
ABD’de New York merkezli NXIVM seks tarikatına üye olan oyuncu Allison Mack’in yargılandığı davada karar çıktı.


Tarikata üye sağlayan oyuncu Allison Mack'e hapis - 2
38 yaşındaki oyuncu, söz konusu tarikata kadınları dahil etmekle suçlanıyordu.


Tarikata üye sağlayan oyuncu Allison Mack'e hapis - 3
Kadınları manipüle ederek tarikatın kölesi haline getiren Mack, şantaj ve tehditlerle üyelerin kurtulmalarının da önüne geçiyordu.


Tarikata üye sağlayan oyuncu Allison Mack'e hapis - 4
Davanın karar duruşmasında son kez ifade veren Mack, "Hayatım boyunca pişmanlık duyacağım kararlar verdim. Kalbimin ve ruhumun en derinlerinden söylüyorum, NXIVM’e getirdiğim herkesten özür diliyorum" dedi.


Tarikata üye sağlayan oyuncu Allison Mack'e hapis - 5
Mahkeme heyeti, hakkında 14 yıl ile 17.5 yıl arasında hapis cezası istenen Mack’in 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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