Tarkan'dan kitap önerisi

"Baba kız kitap okuduk bugün. Çok keyifliydi, çok tatlıydı. Ben kitap okumaya başladığımda Liya’da hemen bir kitap alıp yanıma geliyor. Birlikte okuyoruz. Ailece de yapıyoruz bunu hep. Çocuklara okuma alışkanlığını erken yaşlarda aşılamak lazım. En iyi yöntem de onun bizim okuduğumuzu görmesi oluyor. Örnek alıyor, taklit ediyor. Bu arada sıkı bir Doğan Cüceloğlu hayranıyım. Nurlar içinde yatsın. Ne kıymetli bir insandı, ne özel bir ruhtu. Öğretileriye hep ışık tutacak yolumuza ve kalbimizde yaşamaya devam edecek. Yeni başladığım İçimizdeki Çocuk kitabını herkese, özellikle anne babalara tavsiye ederim."

Ceyda Düvenci:



Tatilden döndüğümden beri çok garip günler geçiriyorum. Acı-tatlı haberler ve sürprizler, hayrete düşüren anlar, çeşitli insanlık dersleri ve daha bir sürü şey... Bazen olur ya hem senin hem de dostlarının üzerinde kara bulutlar dolaşır ve telefon hep acı acı çalar. İşte tam da öyle oldu. Bu süreçte elbette desteğimi aldım ve psikoloğumla gerçekten çok verimli seanslar yaptığımı itiraf etmeliyim. O kadar güzel akıl ve kalp gözümü açtı ki anda başaramasam da sonrasındaki süreçlerde sakinleşmiş bir şekilde her yaşadığım şeye teşekkür edip her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul edip hayata devam edebiliyorum. Ve her günün sonunda evlatlarım ve kocamla aynı çatı altında sağlıkla ve huzurla yaşayabildiğim için çok şükür diyorum tekrar tekrar... diyeceğim şudur ki; hayat bu... acısı ve tatlısıyla her şey bizim için. Kabul edip devam edebilmek bize bağlı. Neden bu yazı kitap fotoğraflarının altında dersen!! Bu kitaplar bana çok iyi geliyor bu aralar. Yıldığım, yorulduğum, hayal kırıklığı yaşadığım, umudu kestiğim, üzüldüğüm, sinirlendiğim zamanlar beni önce kocam kaldırır ayağa sonra çocuklarım sonra da kitaplarım... bu yüzden sana da tavsiyem oku arkadaş... ne zaman çıkmaza girsen önce sevdiklerine sarıl sonra kitaplarına... geliştikçe değiştirebildiklerine, sevdikçe dönüştürebildiklerine inanamayacaksın... sevgiyle...



