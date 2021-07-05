Tarkan'dan kitap önerisi

Megastar Tarkan, takipçilerine sosyal medya hesabından kitap önerisinde bulundu. Tarkan gibi birçok ünlü isim kitap tercihlerini ya da yazar arkadaşlarına olan desteklerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte paylaşımlarına göre ünlülerin okudukları kitaplar...

ntv.com.tr

Tarkan'dan kitap önerisi - 1

Tarkan / Doğan Cüceloğlu - İçimizdeki Çocuk

"Baba kız kitap okuduk bugün. Çok keyifliydi, çok tatlıydı. Ben kitap okumaya başladığımda Liya’da hemen bir kitap alıp yanıma geliyor. Birlikte okuyoruz. Ailece de yapıyoruz bunu hep. Çocuklara okuma alışkanlığını erken yaşlarda aşılamak lazım. En iyi yöntem de onun bizim okuduğumuzu görmesi oluyor. Örnek alıyor, taklit ediyor.

Bu arada sıkı bir Doğan Cüceloğlu hayranıyım. Nurlar içinde yatsın. Ne kıymetli bir insandı, ne özel bir ruhtu. Öğretileriye hep ışık tutacak yolumuza ve kalbimizde yaşamaya devam edecek. Yeni başladığım İçimizdeki Çocuk kitabını herkese, özellikle anne babalara tavsiye ederim."

Tarkan'dan kitap önerisi - 2

Bergüzar Korel

Girit'in Perileri / Özge Budak

Tarkan'dan kitap önerisi - 3

Rıza Kocaoğlu: Güzel olduğum kadar entelektüelim de pozum

Kokular Kitabı / Vedat Ozan

Tarkan'dan kitap önerisi - 4

Ceyda Düvenci

"Okuma listemi paylaşmamı istiyorsunuz hep. Başucumdaki kitaplarım. ben... Sırayla okunacaklar, hepimize faydalı olacaklar..."

Tarkan'dan kitap önerisi - 5

Bahar Şahin

Asi Kızlara Uykudan Önce Öyküler / Elena Favilli 

Tarkan'dan kitap önerisi - 6
Serenay Sarıkay'nın Instagram'dan ev (home) notuyla paylaştığı fotoğrafta okuduğu kitap dikkat çekti. 28 yaşındaki oyuncunun yanında Elizabeth Kolbert'in Altıncı Yok Oluş adlı kitabı vardı.
Tarkan'dan kitap önerisi - 7
Didem Soydan / Kayıp Kıta mu -  James Churchward
Tarkan'dan kitap önerisi - 8

Ozan Güven

Gören Göz için Fikret Mualla / Abidin Dino

Tarkan'dan kitap önerisi - 9
Hande Soral

Frida / Barbara Mujica
Tarkan'dan kitap önerisi - 10
Fazıl Say
Tarkan'dan kitap önerisi - 11

Mert Fırat

Tesla Aforizmalar

II. Richard William Shakespeare

Tarkan'dan kitap önerisi - 12
Esra Dermancıoğlu ile Songül Öden önceki gün Nişantaşı'ndaki bir kafede buluştu. İkili kitap keyfi yaparken objektiflere takıldıb Esra Dermancıoğlu evliliğinde sorunlar yaşayan yakın dostu Beren Saat ile ilgili sorulara cevap vermedi. 'Bana Beren'i sormayın. Hiçbir şey konuşmam. Ben Güzin Abla değilim" dedi. Daha sonra Michael Brown'un Varoluş Süreci kitabıyla poz verip kahkahalar attı.
Tarkan'dan kitap önerisi - 13
Ceyda Düvenci: 

Tatilden döndüğümden beri çok garip günler geçiriyorum. Acı-tatlı haberler ve sürprizler, hayrete düşüren anlar, çeşitli insanlık dersleri ve daha bir sürü şey... Bazen olur ya hem senin hem de dostlarının üzerinde kara bulutlar dolaşır ve telefon hep acı acı çalar. İşte tam da öyle oldu. Bu süreçte elbette desteğimi aldım ve psikoloğumla gerçekten çok verimli seanslar yaptığımı itiraf etmeliyim. O kadar güzel akıl ve kalp gözümü açtı ki anda başaramasam da sonrasındaki süreçlerde sakinleşmiş bir şekilde her yaşadığım şeye teşekkür edip her şeyi ve herkesi olduğu gibi kabul edip hayata devam edebiliyorum. Ve her günün sonunda evlatlarım ve kocamla aynı çatı altında sağlıkla ve huzurla yaşayabildiğim için çok şükür diyorum tekrar tekrar... diyeceğim şudur ki; hayat bu... acısı ve tatlısıyla her şey bizim için. Kabul edip devam edebilmek bize bağlı. Neden bu yazı kitap fotoğraflarının altında dersen!! Bu kitaplar bana çok iyi geliyor bu aralar. Yıldığım, yorulduğum, hayal kırıklığı yaşadığım, umudu kestiğim, üzüldüğüm, sinirlendiğim zamanlar beni önce kocam kaldırır ayağa sonra çocuklarım sonra da kitaplarım... bu yüzden sana da tavsiyem oku arkadaş... ne zaman çıkmaza girsen önce sevdiklerine sarıl sonra kitaplarına... geliştikçe değiştirebildiklerine, sevdikçe dönüştürebildiklerine inanamayacaksın... sevgiyle...

Tarkan'dan kitap önerisi - 14

Burak Yılmaz

Nasip Niyete Vurgundur - Ethem Emin Nemutlu 

Tarkan'dan kitap önerisi - 15

Cem Yılmaz

Bence Katil Öldürdü - Kurtcebe Turgul 

Tarkan'dan kitap önerisi - 16

Charlize Theron

Chelsea Handler Life Will Be the Death of Me

Tarkan'dan kitap önerisi - 17

Şeyma Subaşı

Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı 

Tarkan'dan kitap önerisi - 18

Tuba Ünsal

Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu

Tarkan'dan kitap önerisi - 19
Sıla

"Baba-kız aynı kitabı okuyoruz. Sinsi Hande de kaçırmamış, çekmiş"
Tarkan'dan kitap önerisi - 20

Can Yılmaz

"2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."

Tarkan'dan kitap önerisi - 21

Halle Berry


101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann


Tarkan'dan kitap önerisi - 22

Catherine Zeta-Jones

East of Eden / John Steinbeck

Tarkan'dan kitap önerisi - 23
Buse Terim

Dramsız Disiplin / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson
Tarkan'dan kitap önerisi - 24
Armağan Çağlayan

Acemi Eğitimi / Can Kozanoğlu
Tarkan'dan kitap önerisi - 25
Aleyna Tilki

Shakespeare’s Dead / Simon Palfrey ile Emma Hale
Tarkan'dan kitap önerisi - 26
Ezgi Mola

Read This If You Want to Be Instagram Famous / Henry Carroll
Tarkan'dan kitap önerisi - 27
Gupse Özay

Süreya Kuaför Salonu / Şebnem Burcuoğlu
Tarkan'dan kitap önerisi - 28
Cem Yılmaz

Ankita Titanik / Murat Menteş
Tarkan'dan kitap önerisi - 29
Dilan Çiçek Deniz

Buried Child / Sam Shepard
Tarkan'dan kitap önerisi - 30
Engin Altan Düzyatan

İkinci El Umutlar / Figen Şahin
Tarkan'dan kitap önerisi - 31
Nergis Kumbasar

Türk Ailesinin Öyküsü / İrfan Orga
Tarkan'dan kitap önerisi - 32
Damla Can

Hayat Mutsuz Olmak İçin Çok Kısa / Konfüçyüs
Tarkan'dan kitap önerisi - 33
Simge Fıstıkoğlu

Körlük / José Saramago

Alıklar Birliği / John Kennedy Toole

Sahilde Kafka / Haruki Murakami
Tarkan'dan kitap önerisi - 34

BONUS: Bill Gates

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates favori kitaplarını açıkladı. 

A Gentleman in Moscow - Yazar: Amor Towles

Nine Pints - Yazar: Rose George

The Future of Capitalism - Yazar: Paul Collier

Upheaval - Yazar: Jared Diamond

Presidents of War - Yazar: Michael Beschloss

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