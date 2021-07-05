Tarkan'dan kitap önerisi

ntv.com.tr
Tarkan / Doğan Cüceloğlu - İçimizdeki Çocuk
"Baba kız kitap okuduk bugün. Çok keyifliydi, çok tatlıydı. Ben kitap okumaya başladığımda Liya’da hemen bir kitap alıp yanıma geliyor. Birlikte okuyoruz. Ailece de yapıyoruz bunu hep. Çocuklara okuma alışkanlığını erken yaşlarda aşılamak lazım. En iyi yöntem de onun bizim okuduğumuzu görmesi oluyor. Örnek alıyor, taklit ediyor.
Bu arada sıkı bir Doğan Cüceloğlu hayranıyım. Nurlar içinde yatsın. Ne kıymetli bir insandı, ne özel bir ruhtu. Öğretileriye hep ışık tutacak yolumuza ve kalbimizde yaşamaya devam edecek. Yeni başladığım İçimizdeki Çocuk kitabını herkese, özellikle anne babalara tavsiye ederim."
Bergüzar Korel
Girit'in Perileri / Özge Budak
Rıza Kocaoğlu: Güzel olduğum kadar entelektüelim de pozum
Kokular Kitabı / Vedat Ozan
Ceyda Düvenci
"Okuma listemi paylaşmamı istiyorsunuz hep. Başucumdaki kitaplarım. ben... Sırayla okunacaklar, hepimize faydalı olacaklar..."
Bahar Şahin
Asi Kızlara Uykudan Önce Öyküler / Elena Favilli
Ozan Güven
Gören Göz için Fikret Mualla / Abidin Dino
Mert Fırat
Tesla Aforizmalar
II. Richard William Shakespeare
Burak Yılmaz
Nasip Niyete Vurgundur - Ethem Emin Nemutlu
Cem Yılmaz
Bence Katil Öldürdü - Kurtcebe Turgul
Charlize Theron
Chelsea Handler Life Will Be the Death of Me
Şeyma Subaşı
Elif Şafak / Aşkın Kırk Kuralı
Tuba Ünsal
Bir Hediye Olarak Aldatmak / Uğur Yağcıoğlu
Can Yılmaz
"2018’in son kitabı bu olacak galiba, okuyalım bakalım..."
Halle Berry
101 Things to Do Instead of Playing on Your Phone / Ilka Heinemann
Catherine Zeta-Jones
East of Eden / John Steinbeck
BONUS: Bill Gates
Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates favori kitaplarını açıkladı.
A Gentleman in Moscow - Yazar: Amor Towles
Nine Pints - Yazar: Rose George
The Future of Capitalism - Yazar: Paul Collier
Upheaval - Yazar: Jared Diamond
Presidents of War - Yazar: Michael Beschloss