Tarkan'ın hayatı film oluyor

Tarkan'ın hayatı boyunca atlattığı ölüm tehlikelerini ve yaşadığı sıkıntılardan şöhret basamaklarına nasıl tırmandığını anlatan filmi için kolları sıvadığı iddia edildi.
1
Şimdilerde Almanya'da eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile vakit geçiren Tarkan, Yeşilçam filmlerini aratmayan hayatını beyazperdeye aktarmak için hareket geçti.
2
Anne karnından şöhrete kavuştuğu yıllara dek pek çok kez ölümle burun buruna gelen Tarkan'ın kendi yazacağı filmde 45 yıllık hayatını tüm çıplaklığıyla anlatacağı öne sürüldü.
3
Adını annesinin rüyası üzerine alan 45 yaşındaki sanatçı, küçükken ağabeyi ile at arabasının peşinden koşup feci bir kaza geçirdi. Tarkan doktorların "Bu çocuk yaşamaz" demesine rağmen hayata sımsıkı tutundu. Tarkan, babasının kalp hastalığı nedeniyle 15 yaşında ailesiyle Türkiye'ye yerleşti.
4
Tarkan, bir dönem yaşadığı psikolojik sıkıntıların üstesinden profesyonel destekle geldi. Yıldızı 90'lı yılların başında parlayan sanatçı, şöhreti yakaladıktan kısa bir süre sonra Fransa'da geçirdiği trafik kazasıyla bir kez daha ölümle burun buruna geldi. Vücudunda kırıklar oluşan Tarkan, burada uzun süre yoğun bakımda kaldı.