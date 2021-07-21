Tartışmalı film Nitram Cannes'da 7 dakika ayakta alkışlandı

ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT

Nitram eleştirmenlerin de beğenisini topladı. Deadline filmi "güçlü bir çalışma" diye niteledi ve şöyle yazdı:

"Yönetmen, filmin doruk noktasını nasıl ele alacağına dair alışılmışın dışında ama amaçlarına çok iyi hizmet eden çok etkili bir karar alsa da neyin geleceği açık ve korku yerleşiyor."

Nitram'ı "son derece rahatsız edici" ve "ürkütücü derecede inandırıcı" diye nitelendiren Variety şunları ekledi:

"Bir kişiyi kitlesel katliama neyin ittiğine dair bu nitrogliserin meditasyonunun verdiği yoğun rahatsızlık, tıpkı yanan bir havai fişeğin sizin ellerinizde barut deposuna doğru ilerlemesini izlemeye benziyor: Çakan kıvılcımlara dalıp giderken havai fişeği elinizden bırakamıyorsunuz."