Tartışmalı film Nitram Cannes'da 7 dakika ayakta alkışlandı

Filmde; Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Kapan (Get Out) ve X-Men: Birinci Sınıf (X-Men: First Class) yapımlarında yer alan Caleb Landry Jones, silahlı saldırının failini canlandırıyor.

Port Arthur katliamı, Avustralya'da parlamenterleri silah kontrol yasalarını yeniden şekillendirmeye yöneltmişti. Saldırının faili Martin Bryant, halihazırda 35 müebbet hapis cezasını çekiyor.