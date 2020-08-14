Trabzon'da kurulan Taşkın Müzesi açılışa hazırlanıyor

14.08.2020 - 12:33
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğü’nce kurulan müzede, sanal odada taşkın anı yaşatılıyor. Dünyada ilk olma özelliğine sahip 'interaktif taşkın müzesi'nde, rüsubat kontrol tesis tipleri, şehir taşkını modelleri, heyelan-taşkın etkileşim modelleri, taşkın sinema salonu, taşkın müdahale odası, erken uyarı sistemi ve mobil taşkın koordinasyon merkezi gibi bölümler yer alıyor. Müzenin sanal gerçeklik odasında ise taşkın anı ziyaretçilere yaşatılacak.
AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
Sel, heyelan ve taşkın gibi doğal afetlerin sıkça yaşandığı bölgede, afetlerin yıkıcı etkilerinin anlatıldığı müze, son rötuşların tamamlanmasıyla, açılışa hazır hale getirildi. Resmi açılışı, gelecek hafta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılacak olan müze, pandemi tedbirleriyle ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz olarak açacak.