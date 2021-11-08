Tatarlı Höyük'te Orta Demir Çağ'a ait depolama alanı bulundu

"BU HÖYÜK ADANA'NIN TARİHİNİ YENİDEN YAZIYOR"

Bu sezon Kalkolitik Çağ ile ilgili de bir açmada çalışma yapılacağını belirten Girginer, şunları kaydetti:

"Bakalım Tatarlı Höyük hangi sürprizlere gebe. Tatarlı Höyük'teki kazılarla Neolitik'in en erken seramiksiz döneminden başlayarak Erken Roma'ya kadar yerleşme şekilleri, karakterleri, insanların elinden çıkan her şeyi incelediğimiz için herhalde bu höyük Adana'nın tarihini tekrar yazıyor."