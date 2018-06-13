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Tatil için öneriler: En iyi seyahat filmleri

Karneler alındı, Ramazan bitiyor ve bayram başlıyor... Tatilde zevkle izleyebileceğiniz hatta ilham alabileceğiniz seyahat filmleri iyi bir seçenek olabilir... İşte IMDb'nin verilerine göre en iyi seyahat filmleri...

  • 1

    Barselona, Barselona (2008)
    7,1
  • 2

    Bir Konuşabilse... (2003)
    7,8
  • 3

    The Secret Life of Walter Mitty (2013)
    7,3
  • 4

    The Art of Travel (2008)
    6,4
  • 5

    Özgürlük Yolu (2010) 7,3
  • 6

    National Lampoon's European Vacation (1985)
    6,2

  • 7

    İspanyol pansiyonu (2002)
    7,3

  • 8

    National Lampoon's Vacation (1983)
    7,4
  • 9

    Bilinmeyen Yol (2002)
    7,7
  • 10

    Yolda (2012)
    6,1

  • 11

    Küs Kardeşler Limited Şirketi (2007)
    7,2
  • 12

    180° South (2010)
    7,6
  • 13

    Priscilla Çöller Kraliçesi (1994)
    7,5
  • 14

    Into the Wild (2007)
    8,1
  • 15

    Easy Rider (1969)
    7,4
  • 16

    Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili (2011)
    7,3
  • 17

    Samsara (I) (2011)
    8,5
  • 18

    Baraka (1992)
    8,6
  • 19


    Encounters at the End of the World (2007)
    7,8
  • 20

    One Week (I) (2008)
    7,1
  • 21

    Hector and the Search for Happiness (2014)
    7
  • 22

    EuroTrip (2004)
    6,6
  • 23

    Anani Da! (2001)
    7,7
  • 24

    An Idiot Abroad (2010–2012)
    8,3
  • 25

    12. Şimdi ya da asla (2007)
    7,4
  • 26

    11. Motosiklet günlügü (2004)
    7,8
  • 27

    10. Tibet'te yedi yil (1997)
    7

  • 28

    Under the Tuscan Sun (2003)
    6,8
  • 29

    Sideways (2004)
    7,5
  • 30

    İyi bir yil (2006)
    7
  • 31

    Yaban (I) (2014)
    7,1
  • 32

    Çöldeki İzler (I) (2013)
    7,2
  • 33

    Ye dua et sev (2010)
    5,7
  • 34

    Kumsal (I) (2000)
    6,6
  • 35

    A Map for Saturday (2007)
    7,9
  • 36

    The Way (I) (2010)
    7,4
  • 37

    Out of Africa (1985)
    7,2
  • 38

    Zindagi Na Milegi Dobara (2011)

    8,1

  • 39

    Qué tan lejos (2006)

    7,1

  • 40

    The Endless Summer (1966)
    7,8
  • 41

    Hit the Road: India (2013)

    6,8

  • 42

    Uzaklara gidelim (2009)
    7,1
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