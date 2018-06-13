Tatil için öneriler: En iyi seyahat filmleri
Karneler alındı, Ramazan bitiyor ve bayram başlıyor... Tatilde zevkle izleyebileceğiniz hatta ilham alabileceğiniz seyahat filmleri iyi bir seçenek olabilir... İşte IMDb'nin verilerine göre en iyi seyahat filmleri...
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1Barselona, Barselona (2008)
7,1
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2Bir Konuşabilse... (2003)
7,8
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3The Secret Life of Walter Mitty (2013)
7,3
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4The Art of Travel (2008)
6,4
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5Özgürlük Yolu (2010) 7,3
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6National Lampoon's European Vacation (1985)
6,2
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7İspanyol pansiyonu (2002)
7,3
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8National Lampoon's Vacation (1983)
7,4
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9Bilinmeyen Yol (2002)
7,7
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10Yolda (2012)
6,1
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11Küs Kardeşler Limited Şirketi (2007)
7,2
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12180° South (2010)
7,6
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13Priscilla Çöller Kraliçesi (1994)
7,5
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14Into the Wild (2007)
8,1
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15Easy Rider (1969)
7,4
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16Marigold Oteli'nde Hayatımın Tatili (2011)
7,3
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17Samsara (I) (2011)
8,5
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18Baraka (1992)
8,6
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19
Encounters at the End of the World (2007)
7,8
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20One Week (I) (2008)
7,1
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21Hector and the Search for Happiness (2014)
7
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22EuroTrip (2004)
6,6
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23Anani Da! (2001)
7,7
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24An Idiot Abroad (2010–2012)
8,3
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2512. Şimdi ya da asla (2007)
7,4
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2611. Motosiklet günlügü (2004)
7,8
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2710. Tibet'te yedi yil (1997)
7
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28Under the Tuscan Sun (2003)
6,8
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29Sideways (2004)
7,5
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30İyi bir yil (2006)
7
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31Yaban (I) (2014)
7,1
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32Çöldeki İzler (I) (2013)
7,2
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33Ye dua et sev (2010)
5,7
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34Kumsal (I) (2000)
6,6
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35A Map for Saturday (2007)
7,9
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36The Way (I) (2010)
7,4
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37Out of Africa (1985)
7,2
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38
Zindagi Na Milegi Dobara (2011)
8,1
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39
Qué tan lejos (2006)
7,1
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40The Endless Summer (1966)
7,8
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41
Hit the Road: India (2013)
6,8
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42Uzaklara gidelim (2009)
7,1