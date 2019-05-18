Tatvan'da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü

"Tatvan’daki çocuklarımızın sesi olmak bizim için gurur verici" diyen Erenşöyle devam etti:

"Bunu Türk halkı hissetti ve beğendi diye düşünüyorum. Şu an burada bulanan masa ve sandalyeler üzeri tahriş olmuş, kullanılmayacak durumda, bodrum katında olan malzemelerdi. Okul müdürümüzden rica ettiğimde kendisi bize bu imkanı sağladı. Boya konusunda birçok okulda bize yardımcı oldu. Akrilik konusunda öğretmen arkadaşlarım sonuna kadar bize yardımcı oldu ve sonunda görmüş olduğunuz şeyler ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."