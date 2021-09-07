Tayfa 35 sergisi Akaretler 35 numarada sanatseverleri bekliyor

Vision Art Platform, toplumun en kırılgan kesiminlerinden birini oluşturan sanatçılar için üretimin, paylaşmanın, yer değiştirmenin ve her anlamda beslenmenin bu derece zorlaştığı bir dönemde, fırtınanın tam kalbinde bir buluşma noktası olmak niyetiyle yola çıktı. Düşüncenin ve pratiğin, ekonomik ve entellektüel dayanışma ilişkilerinde mayalanması için bir sığınak olmayı hedefledi. Sınırların, kimliklerin ve tanımların kaygısına düşmeden, öyküsünü yazmayı da tayfasına bıraktı.