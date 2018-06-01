NTV

Taylor Swift 7 konserden 54 milyon dolar kazandı

ntv.com.tr

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Taylor Swift, çıktığı turne kapsamında şimdiye kadar verdiği yedi konserden 54 milyon dolar kazandı.

  • 1

    Ünlü şarkıcı Taylor Swift, “Reputation Stadium” adlı turnesi kapsamında konserlerine başladı.

  • 2

    Billboard’a göre Swift tam 54 milyon 72 bin dolarlık bilet satışı gerçekleştirdi.

  • 3

    28 yaşındaki şarkıcı, beş şehirde 397 bin 952 bilet sattı.

  • 4

    Chicago’da iki konser veren Swift, İngiltere ve İrlanda’da altı konser vermek üzere Avrupa’ya gitti.

  • 5

    Swift’in konser biletlerini satamadığı, konserlerine ilgi olmadığı yönünde söylentiler çıkmıştı, ancak rakamlar söylentileri yalanladı.

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin