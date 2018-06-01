Taylor Swift 7 konserden 54 milyon dolar kazandı
ntv.com.tr
Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Taylor Swift, çıktığı turne kapsamında şimdiye kadar verdiği yedi konserden 54 milyon dolar kazandı.
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Ünlü şarkıcı Taylor Swift, “Reputation Stadium” adlı turnesi kapsamında konserlerine başladı.
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Billboard’a göre Swift tam 54 milyon 72 bin dolarlık bilet satışı gerçekleştirdi.
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28 yaşındaki şarkıcı, beş şehirde 397 bin 952 bilet sattı.
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Chicago’da iki konser veren Swift, İngiltere ve İrlanda’da altı konser vermek üzere Avrupa’ya gitti.
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Swift’in konser biletlerini satamadığı, konserlerine ilgi olmadığı yönünde söylentiler çıkmıştı, ancak rakamlar söylentileri yalanladı.