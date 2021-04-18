Taylor Swift, Beatles'ın liste rekorunu kırdı

Taylor Swift, uzun süredir The Beatles'a ait olan en çabuk bir numaraya oturan üç albüm çıkarma rekorunu kırdı.

18.04.2021 - 09:48

Taylor Swift, Beatles'ın liste rekorunu kırdı - 1

Independent Türkçe'nin haberne göre Taylor Swift, son albümleri Folkore, Evermore ve 2008 tarihli Fearless'ın yeniden kaydedilmiş versiyonu sayesinde sadece 259 günde bir numaraya oturan üç albüme imza atmayı başardı.

Rekorun önceki sahibi, Help!, Rubber Soul ve Revolver albümleriyle 364 günde üç kez listelerin ilk sırasına oturan The Beatles'tı.

Taylor Swift, Beatles'ın liste rekorunu kırdı - 2

Bu haber Swift'in, Yılın Albümü dalında üç kez Grammy Ödülü kazanan ilk kadın sanatçı olarak tarih yazdığı bir başka anı izledi.

Taylor Swift, Beatles'ın liste rekorunu kırdı - 3

6 ALBÜMÜ YENİDEN KAYDEDİYOR

Swift'in en yeni liste başı, yıldızın yeniden kaydedeceği 6 albümden ilki olan Fearless (Taylor's Version).

Taylor Swift, Beatles'ın liste rekorunu kırdı - 4
Bu karar, Swift'le eski plak şirketi ve menajeri Scooter Braun arasında epey ayyuka çıkan anlaşmazlıktan kaynaklanmıştı.
Taylor Swift, Beatles'ın liste rekorunu kırdı - 5

Swift, Braun'un kendisinin eski şirketi Big Machine Records'u satın aldıktan sonra ilk 6 albümünün haklarını 300 milyon dolardan (yaklaşık 2 milyar 420 milyon TL) fazla değere sahip olduğu düşünülen bir anlaşmayla sattığını geçen yıl kasımda açıklamıştı.

O dönem Swift, bu satıştan dolayı harap olduğunu ve satışın esasen "kendisini ömrü boyunca yaptıklarından kopardığını" söylemişti.

Taylor Swift, Beatles'ın liste rekorunu kırdı - 6
Eski sözleşmesindeki yeniden kayıt maddesinin sona ermesinin ardından Swift daha sonra bu 6 albümün yeni versiyonlarını yayımlayacağını ve bunun ona özgün müziğinin haklarını geri vereceğini açıkladı.

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