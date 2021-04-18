Taylor Swift, Beatles'ın liste rekorunu kırdı

Swift, Braun'un kendisinin eski şirketi Big Machine Records'u satın aldıktan sonra ilk 6 albümünün haklarını 300 milyon dolardan (yaklaşık 2 milyar 420 milyon TL) fazla değere sahip olduğu düşünülen bir anlaşmayla sattığını geçen yıl kasımda açıklamıştı.

O dönem Swift, bu satıştan dolayı harap olduğunu ve satışın esasen "kendisini ömrü boyunca yaptıklarından kopardığını" söylemişti.