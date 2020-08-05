Taylor Swift, Folklore albümü ile rekorları alt üst etti

Swift’in sekizinci albüm çalışması olan Folklore, çıktığı ilk hafta boyunca çeşitli platformlarda 500 milyon kez dinlendi. ABD’deki satış rakamları henüz açıklanmadı, ancak Swift’in albümü 2020’nin en büyük çıkış yakalayan albüm ünvanına şimdiden kavuşmuş gibi duruyor.