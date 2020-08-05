Taylor Swift, Folklore albümü ile rekorları alt üst etti

Taylor Swift’in, 24 Temmuz’da piyasaya sürdüğü sekizinci albümü Folklore, çıktığı ilk hafta boyunca dijital platformlarda 500 milyon kez dinlendi. Kadın sanatçılar arasında en çok dinlenen albüm olma unvanını ele geçiren Folklore, 2020’nin en büyük çıkış yakalayan albüm unvanına şimdiden sahip oldu.

05.08.2020 - 10:41

Taylor Swift, Folklore albümü ile rekorları alt üst etti - 1
Pop müziğin yıldız ismi Taylor Swift, önceki albümlerinin aksine reklam, ve PR çalışması yapmadan 24 Temmuz 2020'de sessiz sedasız çıkardığı Folklore ile rekorları alt üst etti.
Taylor Swift, Folklore albümü ile rekorları alt üst etti - 2

Kısa süre içinde üst sıralara çıkan albümdeki parçalar, yalnızca ilk 24 saatte Spotify’da 80 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı. Bu yükseliş ile birlikte kadın sanatçılar arasında en çok dinlenen albüm olma unvanını ele geçiren folklore, Apple Music’te de rekor kırdı.

Taylor Swift, Folklore albümü ile rekorları alt üst etti - 3

Apple Music tarafında da 35 milyonu aşkın dinlemeye ulaşan albüm, platformun günlük istatistiklerini altüst etmiş durumda. Dijital baskılarının yanı sıra bir de fiziksel kopyalarının satışlarıyla dikkat çeken albüm, plak ve CD baskılarıyla 1,5 milyon satışa ulaştı.

Taylor Swift, Folklore albümü ile rekorları alt üst etti - 4

Swift’in sekizinci albüm çalışması olan Folklore, çıktığı ilk hafta boyunca çeşitli platformlarda 500 milyon kez dinlendi. ABD’deki satış rakamları henüz açıklanmadı, ancak Swift’in albümü 2020’nin en büyük çıkış yakalayan albüm ünvanına şimdiden kavuşmuş gibi duruyor.

Taylor Swift, Folklore albümü ile rekorları alt üst etti - 5

Bunların yanında Taylor Swift, ABD’nin haftalık Spotify listesinde ilk 10’un tamamında kendi şarkısını bulunduran sanatçı haline geldi.

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