Taylor Swift sinemade şansını bir kez daha deneyecek

ABD'li pop şarkıcısı Taylor Swift'in ünlü yönetmen ve senarist David O. Russell'in yıldızlarla dolu yeni filminin oyuncu kadrosuna katıldı.

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03.06.2021 - 08:43

Son olarak Cats müzikalinin sinema uyarlamasında rol alan ve eleştirmen'lerden geçer not alamayan Taylor Swift, O. Russel'in detayları henüz paylaşılmayan yeni filminde bir kez daha beyazperdede şansını deneyecek.

Swift filmde; Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek ve Zoe Saldana gibi önemli isimlerle birlikte rol alacak.





Oscar ödüllü American Hustle ve Silver Linings Playbook filmlerinin yönetmeni Russell, filmin senayrosuna da imza atacak.





Bu proje, yönetmenin Jennifer Lawrence'la birlikte çalıştığı 2015 yapımı Joy'dan bu yana ilk uzun metrajlı filmi olacak. New Regency, tıpkı Swift temsilcileri gibi yorum yapmayı reddetti. Filmin adı ve olay örgüsü detayları şimdilik gizli tutuluyor.



Disney ve 20th Century Studios'un film için henüz belirlediği bir vizyon tarihi bulunmuyor ama prodüksüyonun son aşamalarda olduğu söyleniyor.





Swift, 2010 yılındaki romantik komedi Valentine’s Day'de Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper ve Taylor Lautner'la birlikte sinemaya adım attı. Swift'in diğer film çalışmaları arasında distopik drama The Giver ve animasyonlu Dr. Seuss filmi The Lorax'ta seslendirme rolü yer alıyor. 2020'de Sundance Film Festivali'nde prömiyeri yapılan ve daha sonra yayınlanan Miss Americana belgeseline de konu oldu.