Taylor Swift yeni klibinde erkek kılığına girdi

29.02.2020 - 09:56
Son çıkardığı The Man adlı single’ıyla müzik listelerinde zirveye oynayan ünlü şarkıcı Taylor Swift, çektiği klibiyle ses getirdi.
30 yaşındaki ABD’li şarkıcı, klip için makyaj koltuğuna oturdu ve bambaşka bir ‘erkek’ oldu.
Video YouTube’da 24 saatte 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlendi.
Dünyaca ünlü prodüktör Scooter Braun ile telif hakları ile ilgili yaşadığı problemlerin ardından feminist ideolojisini ön plana çıkaran Taylor Swift, klibinde hem toplumdaki hem de müzik endüstrisindeki cinsiyetçi çifte standartların bir eleştirisini yaptı.
Klip için Swift’in makyajını sanatçı Bill Corso yaptı. Makyaj artisti Corso, klip için Swift’e daha çıkık yanaklı, büyük burunlu ve sakallı bambaşka bir yüz tasarladı.
Saçları ve kaşlarının gizlenmesinin ardından Swift’e yeni bir ten, burun ve ağız yapıldı. Kahverengi saç ve sakalın da eklenmesinin ardından tanınmaz biri haline geldi.
Klipte her şeye sahip, kaba ama takdir gören ünlü bir erkeği canlandıran Swift’in seslendirmesini ise Hızlı ve Öfkeli filminin yıldızı Dwayne ‘Rock’ Johnson yaptı.