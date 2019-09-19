Taylor Swift'ten festival atağı

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, Lover adını verdiği festival tadında bir turne düzenleyeceğini açıkladı. Katy Perry ise uzun bir sürenin ardından Swift ile barışması hakkında "Hayranlarımıza affedebilmenin ne demek olduğunu gösterdik" dedi.
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Son albümü Lover ile şu sıralar gündemde olan Taylor Swift(29), turneye çıkacağının müjdesini verdi.
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Şarkıcı, Lover Tour adını verdiği konser serisinin bir festival havasında geçeceğini söyledi.
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Sosyal medyadan açıklama yapan Swift, “Otantik hissettirecek biçimde parçalarımı seslendirmek, daha önce bulunmadığım yerlere gidip, festivallerde çalmak istiyorum. Bu tarz etkinlikleri gerçekleştirmeyi arzuluyorum" dedi ve programının ilk bölümünü açıkladı:
Katy Perry, uzun yıllar süren düşmanlığın ardından arasını düzelttiği Taylor Swift ile ilgili konuştu. Ellen DeGeneres’in şov programına katılan 34 yaşındaki şarkıcı, şunları söyledi:
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“Bizi takip eden büyük bir kitle var ve onlar da birbirlerine düşman olmaya başlamıştı. Gerçekten talihsiz bir durumdu ama biz bunu düzelttik ve onlara da affedebilmenin ne demek olduğunu gösterdik” dedi.