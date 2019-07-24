Taylor Swift'ten yeni şarkı: The Archer
ntv.com.tr
Taylor Swift, Lover adlı yeni albümünden yeni şarkısı The Archer'ı dinleyicileriyle buluşturdu.
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Ünlü ABD’li şarkıcı Taylor Swift, Lover adlı yeni albümünden yeni şarkısı The Archer'ı yayınladı.
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29 yaşındaki şarkıcı, henüz klip çekmediği yeni şarkısını sözleriyle birlikte paylaştı.
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Swift, açıklamasında, “Bu albümün büyük kısmında Jack Antonoff ile çalıştım, o olağanüstü biri. Birlikte çalıştığımız şarkıyı size göstermek istiyorum” dedi.
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Swift, Me! Adlı single’ıyla, nisan ayında YouTube'da 24 saatte 65.2 milyon izlenme sayısına ulaşarak rekor kırmıştı.
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Bu yıl Time’ın ‘En Etkili 100 İsim’ listesinde yer alan pop dünyasının başarılı ismi, son verdiği röportajda, “Bir gün anne olayı düşünüyor musunuz?” sorusunu cinsiyetçi bulduğunu belirterek, “Bu soruyu erkeklere sorabileceğinizi sanmıyorum. Dolayısıyla cevaplamayacağım” demesiyle gündeme gelmişti.