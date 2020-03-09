Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabı iptal edildi
Yeni kitabı Apropos of Nothing ile okuyucularıyla buluşmaya hazırlanan Woody Allen'ın yayınevi tacavüzle suçlanan ünlü yazarın kitabını basmayacağını açıkladı.
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09.03.2020 - 09:28| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 09:32
Hachette kitap yayınevi, ABD’li ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen'nın notlarından derlediği anı kitabını basmayacağını duyurdu.
Yayınevi, kitabın basılmasıyla ilgili anlaşma sağlanan telif haklarının yeniden ünlü oyuncuya teslim edildiğini duyurdu.
Hachette tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kitabı yayınlamama kararı bizim için zor bir karardı. Yazarlarla ilişkimizi çok ciddiye alırız ve şu anada kadar çok tartışmalı kitap yayınladık ve yayınlayacağız. Yayınevi olarak, çalışmalarımızda farklı seslerin ve tartışmalı görüşlerin hepsinin duyulmasına emin olmak için gayret ederiz” denildi.
Evlatlık kızı Dylan Farrow’a çocuk yaşta tecavüz etmekle suçlanan ancak bu iddiaları reddeden Allen’ın kitabını basma hazırlığında olan yayınevi daha önce protesto edilmişti.
Suçlamalarla ilgili olarak 1990’lı yıllarda iki soruşturma geçiren ancak hakkında dava açılmayan Woody Allen, kendisine yönelik iddiaları reddetmişti. Bu iddialar, MeToo hareketinin son dönemdeki çalışmalarıyla yeniden gündeme gelmişti.
Öte yandan Ünlü yazar Stephen King, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hachette'in kitabı yayınlamama kararını eleştirdi.
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