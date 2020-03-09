Tecavüzle suçlanan Woody Allen'nın kitabı iptal edildi

Hachette tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kitabı yayınlamama kararı bizim için zor bir karardı. Yazarlarla ilişkimizi çok ciddiye alırız ve şu anada kadar çok tartışmalı kitap yayınladık ve yayınlayacağız. Yayınevi olarak, çalışmalarımızda farklı seslerin ve tartışmalı görüşlerin hepsinin duyulmasına emin olmak için gayret ederiz” denildi.





