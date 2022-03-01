Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle dördüncü sergisine hazırlanıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 12:03
Rahatsızlığından dolayı tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmek zorunda kalan 13 yaşındaki Eda Öztürk, bugüne kadar açtığı üç resim sergisine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.
Nadir görülen, multisistemik, otozomal resesif geçişli bir sendrom olan ataksi telenjiektazi ile küçük yaşlardan beri mücadele eden Öztürk, 10 yaşındayken tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamak zorunda kaldı.
Annesi ve babasının desteğiyle resim dersleri alan Öztürk, renkli dünyasını tuvallere yansıtıyor.
Eserlerini üç kişisel sergide sanatseverlerle buluşturan Öztürk, son sergisinin gelirini barınaktaki hayvanların bakımı için bağışladı.
Öztürk, bugüne kadar yaptığı 200 resimle dördüncü sergisini açmak için hazırlanıyor.
Aynı zamanda seramikle de uğraşan Öztürk, kendisine imkan sunulduğunda at biniciliği eğitimi almak istiyor.
Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören Eda Öztürk, resme anaokulu dönemlerinde kağıda kalemle çizimler yaparak başladığını söyledi.
Zamanla resimlerini zenginleştirdiğini söyleyen Öztürk, şöyle konuştu:
"Son dönemde seramikten eserler de yapmaya başladım. Resimlerimde ve seramik eserlerimde renkleri kullanmayı çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onlar için bir şeyler yapmak çok hoşuma gidiyor. Gelecek günlerde yeniden bir sergi açmayı düşünüyorum. Hayvan ve kız resimleri yapmayı seviyorum. Atlarla kendimi çok özgür hissediyorum. Bundan sonraki hedefim binici olmak."
Anne Gülşen Öztürk, kızının resme olan eğilimini görünce onun yaptığı resimleri garajlarında sergilemeye başladıklarını söyledi.
Öztürk, "Anaokulundan beri yaptığı eserleri biriktiriyorum, ayrıca 5 yıldır seramikle de uğraşıyor. Eda, 3 kişisel resim sergisi açtı. Bu yıl seramik sergisi açmayı da planlıyoruz. İlk sergisinden el ettiği gelirle yurt dışına çıkma hayalini gerçekleştirdi. Fransa'da Louvre Müzesi'ni gezdi. Orada sanatla daha fazla tanıştı. Yurt dışındaki galerileri görünce resim yapma isteği daha da arttı. Sergisinin gelirini bağışladı, tekerlekli sandalyesi olmayan arkadaşlarına umut oldu" dedi.
Eda'nın üçüncü sergisinin gelirini de hayvanlar için bağışladığını söyleyen Öztürk, "Sergiden elde ettiği gelirle barınağa mama yardımı yaptı" diye konuştu.
Baba Mehmet Mutlu Öztürk de kızının çok kararlı, karakteri güçlü ve iradeli bir çocuk olduğunu söyledi.
Onun, zorlanmasına rağmen büyük bir özveri ve dirayetle çalışmalar yaptığını anlatan Öztürk, "Eda'nın bütün organlarında rahatsızlığının belirtileri görülüyor. Buna rağmen çalışmalarına büyük azimle devam ediyor. Tutkusunun izinden gitmeyi de müthiş şekilde başarıyor. Ata binme konusunda da çok tutkulu. İç dünyasını sanat çalışmalarına yansıtıyor" şeklinde konuştu.