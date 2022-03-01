Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle dördüncü sergisine hazırlanıyor

Yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla tekerlekli sandalyede hayatını sürdüren 13 yaşındaki Eda Öztürk, resme olan ilgisiyle bugüne kadar üç sergi açtı. Yakın zamanda dördüncü sergisini açacak olan Öztürk, sergiden elde ettiği geliri, hayvan barınakları ve engelli derneklerine bağışlıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 12:03

Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle dördüncü sergisine hazırlanıyor - 1

Rahatsızlığından dolayı tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmek zorunda kalan 13 yaşındaki Eda Öztürk, bugüne kadar açtığı üç resim sergisine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Nadir görülen, multisistemik, otozomal resesif geçişli bir sendrom olan ataksi telenjiektazi ile küçük yaşlardan beri mücadele eden Öztürk, 10 yaşındayken tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamak zorunda kaldı.

Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle dördüncü sergisine hazırlanıyor - 2

SERGİSİNİN GELİRİNİ HAYVANLAR İÇİN BAĞIŞLADI

Annesi ve babasının desteğiyle resim dersleri alan Öztürk, renkli dünyasını tuvallere yansıtıyor.

Eserlerini üç kişisel sergide sanatseverlerle buluşturan Öztürk, son sergisinin gelirini barınaktaki hayvanların bakımı için bağışladı.

Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle dördüncü sergisine hazırlanıyor - 3

Öztürk, bugüne kadar yaptığı 200 resimle dördüncü sergisini açmak için hazırlanıyor.

Aynı zamanda seramikle de uğraşan Öztürk, kendisine imkan sunulduğunda at biniciliği eğitimi almak istiyor.

Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle dördüncü sergisine hazırlanıyor - 4

Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören Eda Öztürk, resme anaokulu dönemlerinde kağıda kalemle çizimler yaparak başladığını söyledi.

Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle dördüncü sergisine hazırlanıyor - 5

"YENİ HEDEFİM BİNİCİLİK"

Zamanla resimlerini zenginleştirdiğini söyleyen Öztürk, şöyle konuştu:

"Son dönemde seramikten eserler de yapmaya başladım. Resimlerimde ve seramik eserlerimde renkleri kullanmayı çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Onlar için bir şeyler yapmak çok hoşuma gidiyor. Gelecek günlerde yeniden bir  sergi açmayı düşünüyorum. Hayvan ve kız resimleri yapmayı seviyorum. Atlarla kendimi çok özgür hissediyorum. Bundan sonraki hedefim binici olmak."

Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle dördüncü sergisine hazırlanıyor - 6

SERGİLERİNİN GELİRİYLE DERNEĞE VE BARINAĞA DESTEK OLDU

Anne Gülşen Öztürk, kızının resme olan eğilimini görünce onun yaptığı resimleri garajlarında sergilemeye başladıklarını söyledi.

Öztürk, "Anaokulundan beri yaptığı eserleri biriktiriyorum, ayrıca 5 yıldır seramikle de uğraşıyor. Eda, 3 kişisel resim sergisi açtı. Bu yıl  seramik sergisi açmayı da planlıyoruz. İlk sergisinden el ettiği gelirle yurt dışına çıkma hayalini gerçekleştirdi. Fransa'da Louvre Müzesi'ni gezdi. Orada sanatla daha fazla tanıştı. Yurt dışındaki galerileri görünce resim yapma isteği daha da arttı. Sergisinin gelirini bağışladı, tekerlekli sandalyesi olmayan arkadaşlarına umut oldu" dedi.

Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle dördüncü sergisine hazırlanıyor - 7

Eda'nın üçüncü sergisinin gelirini de hayvanlar için bağışladığını söyleyen Öztürk, "Sergiden elde ettiği gelirle barınağa mama yardımı yaptı" diye konuştu.

Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle dördüncü sergisine hazırlanıyor - 8

Baba Mehmet Mutlu Öztürk de kızının çok kararlı, karakteri güçlü ve iradeli bir çocuk olduğunu söyledi.

Onun, zorlanmasına rağmen büyük bir özveri ve dirayetle çalışmalar yaptığını anlatan Öztürk,  "Eda'nın bütün organlarında rahatsızlığının belirtileri görülüyor. Buna rağmen çalışmalarına büyük azimle devam ediyor. Tutkusunun izinden gitmeyi de müthiş şekilde başarıyor. Ata binme konusunda da çok tutkulu. İç dünyasını sanat çalışmalarına yansıtıyor" şeklinde konuştu.

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