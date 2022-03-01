Tekerlekli sandalyesinde çizdiği resimlerle dördüncü sergisine hazırlanıyor

Baba Mehmet Mutlu Öztürk de kızının çok kararlı, karakteri güçlü ve iradeli bir çocuk olduğunu söyledi.

Onun, zorlanmasına rağmen büyük bir özveri ve dirayetle çalışmalar yaptığını anlatan Öztürk, "Eda'nın bütün organlarında rahatsızlığının belirtileri görülüyor. Buna rağmen çalışmalarına büyük azimle devam ediyor. Tutkusunun izinden gitmeyi de müthiş şekilde başarıyor. Ata binme konusunda da çok tutkulu. İç dünyasını sanat çalışmalarına yansıtıyor" şeklinde konuştu.