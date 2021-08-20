Tekirdağ'da 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor

Kazılar sayesinde tarihin izlerini ortaya çıkartmaya çalışacaklarını belirten Erdem, "Kentin içinde kalan bazı kalıntılar Roma dönemine ait gibi ama daha öncesine ait kalıntılar da var. Perinthos Trak eyaletinin başkentliğini yapmış bir kent. O dönem İstanbul'dan başkentliği almış ve imparatorların gözde kenti olmuş. O dönemde imparatorları onurlandırmak için çeşitli yapı ve yazıtların yapıldığını biliyoruz" dedi.