Tekirdağ'da 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor

20.08.2021 - 15:03
Erdem "Taşlar geçmiş dönemlerde taşınmış ama gömülmüş durumda olanların olup olmadığı kazılarla belli olacak. Çok büyük bir tiyatro burası. Tiyatroya yakın tonozlu yapı var. Çok ilginç ve araştırmaya değer bir yapı. Tapınak alanı dediğimiz bölge kazı çalışmalarıyla detaylı olarak yapının niteliği anlaşılacak" diye konuştu.
Erdem, kazı çalışmalarını Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin sürdüreceğini aktararak "Salgın dolayısıyla ilk başta 15 kişilik bir ekiple çalışmalara başladık. İlerleyen dönemlerde sayımızı artırarak kentin farklı alanlarında kazı çalışması yapacağız" dedi.
Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem "Daha önce burada bazilika ortaya çıkartıldı ve üst örtü projesi yapılacak. Bazilikadan başlayıp, akropole ulaşan bir gezi yolu oluşturmayı düşünüyoruz. Bu yol boyunca da vatandaşları bilgilendirecek tabelalar konulacak. Burada bir gezi rotası oluşturmayı hedefliyoruz. Kazının yanı sıra buraya gelenlerin bilgilendirilmesi için çeşitli çalışmalar yapılacak" diye konuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Marmaraereğlisi'ndeki tarihi kentin açık hava müzesini andırdığını, burada birçok medeniyetin izlerinin görülebileceğini ifade etti.
Antik kentte yapılacak kazıların Tekirdağ'ın tarih ve kültür turizmi için önemine işaret eden Hacıoğlu "Tekirdağ'ın turizmde eksik bir ayağı vardı, tarih ve kültür turizmi. Perinthos Antik Kenti'ndeki kazılarla tarih ve kültür turizmi rotasının en önemli ayağı oluşturulacak" dedi.
Ahmet Hacıoğlu "Akabinde Heraion-Teikhos Antik Kenti'ndeki kazıların da 12 aya yayılması ve oranın bir ören yeri olması sağlanacak. Artık Tekirdağ'ın yollarını transit kullanan yerli ve yabancı turistler öncelikle Perinthos Antik Kenti'ni ardından da diğer tarih ve kültür turizm öğelerini barındıran yerleri ziyaret etmiş olacaklar" diye konuştu.