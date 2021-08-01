Tekirdağ'da 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro alanı gün yüzüne çıkarılacak

"TRAKYA'NIN EN BÜYÜK ANTİK TİYATRO MERKEZİ OLACAK"

Hacıoğlu, kazılarla birlikte Marmaraereğlisi ilçesinin Tekirdağ'ın en önemli tarih ve kültür destinasyonu olacağını belirtti.

Kazıların adeta iğneyle kuyu kazmaya benzediğini anlatan Hacıoğlu, "Çok sabır gerektiren bir olay. İnanıyorum ki bu tiyatro, kazılar sonunda Trakya'nın en büyük tiyatro merkezi olarak karşımıza çıkacak" dedi.

"Tekirdağ'ın turizm açısından her türlü rotası var ama tarih ile kültür turizmi açısından rotası yok" diyen Hacıoğlu, "Perinthos Antik Kenti'nde yapılacak kazılarla ortaya çıkacak yerler, akabinde Heraion-Teikhos Antik Kenti kazılarıyla Tekirdağ çok önemli tarih ve kültür destinasyonu olacak" diye konuştu.