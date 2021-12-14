Tekirdağ'da fillerin atası olarak bilinen 28 bin yıllık mamut fosilleri sergilendi

"MAMUT FOSİLLERİ İLK KEZ BURADA SERGİLENİYOR"

"Mamut fosilleri ilk kez burada sergileniyor" diyen Özşahin, "Bu fosiller daha önce Edirne Müzesi’nde çok kısmi de olsa sergilenmiş ama oradaki müze arkeoloji müzesi olduğundan dolayı, bunların sergilenmesine uygun değil. Alan farklı olduğundan dolayı çok anlaşılamamış. Biz, coğrafyacılar olarak bu işle ilgilendiğimizden dolayı bunları aldık, kendi arasında tasnif ettik kemikleri. Omurgaları özelliklerine göre ayırt ettik, sınıflandırdık. Ondan sonra da sergiye hazır hale getirdik" dedi.