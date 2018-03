Tekrar çekilen ya da yenilenen film ve diziler

Jack Black, Kevin Hart, Dwayne Johnson, ve Karen Gillan / Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)

Martin Balsam, Albert Finney ve George Coulouris / Murder on the Orient Express (1974)

Kenneth Branagh / Murder on the Orient Express (2017)

Richard Harris / Man in the Wilderness (1971)

George Burns, Art Carney ve Lee Strasberg / Going in Style (1979)

Morgan Freeman, Alan Arkin, Michael Caine, John Ortiz ve Jorge Chapa / Going in Style (2017)

Robert Shaw ve James Broderick / The Taking of Pelham One Two Three (1974)