'Roma kalıntıları kurtarılmayı bekliyor'

Fatih’te bir iş hanı ve otelin altında Roma dönemine ait kalıntılar olduğu ortaya çıktı. Bu kalıntıların Forum Tauri’nin (pazar yeri) alt yapıları olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, iş hanının altında kalan kısmının çöplük içinde olduğunu, otelin altında kalan bölümün ise korunduğunu söyledi. Özgümüş, "İnşallah yetkililerimiz bir tasarrufta bulunur ve burayı kurtarırlar. Yoksa burası yok olup gidecek” dedi.

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İHA 10.08.2021 - 08:34

İmparatorluklara asırlarca başkentlik yapmış olan İstanbul’un hala keşfedilmemiş pek çok mekanı bulunuyor. Fatih'te ise geç Roma döneminden günümüze ulaşan ve Forum Tauri’nin (pazar yeri) alt yapıları olan cryptoporticusün (depo) üzerine demir iskelelerle iş hanı ve otel yapıldığı ortaya çıktı.

Bu kalıntıların İstanbul arkeolojisi için çok önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, iş hanının altında kalan kısmının perişan vaziyette olduğunu ve korunmazsa çöplerin içinde yok olup gideceğini kaydetti.

Öte yandan yapının bir otelin altına kadar devam ettiğini belirten Özgümüş, oranın ise gayet güzel korunduğunu ifade etti.







Tarihi kalıntı hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Ferudun Özgümüş, “Bu gördüğünüz kalıntılar Forum Tauri’nin alt yapıları, bu alt yapıların iki fonksiyonu var. Bunlardan birincisi antrepo yani depo olarak kullanılmış. Çünkü yukarısı pazar yeri ve pazar yerinde satılan malların depolandığı yer, biz buna sanat tarihinde cryptoporticus diyoruz" dedi.

"İkinci fonksiyonu ise Forum Tauri’nin yapıldığı yer düz bir alan değil" diyen Özgümüş, "Maramara Denizi’ne doğru eğimli bir arazi ve o araziye bir platforum teşkil etsin diye bu cryptoporticusü yapmışlar” diye konuştu.







Tarihi yapının öneminden bahseden Özgümüş sözlerini şöyle sürdürdü: “Her halde 6’nıcı yüzyılda burada bir takım inşaat faaliyetleri de olmuş. Çünkü burada bir ikamet yeri var. Burası temizlense çok iyi olacak. İstanbul arkeolojisi için önemli bir buluntu burası. Böyle perişan bir vaziyette duruyor. İnşallah ileride, yetkililerimiz, parası olanlar bir tasarrufta bulunur ve burayı kurtarırlar. Yoksa burası yok olup gidecek” dedi.