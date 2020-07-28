Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler)

Corona virüs salgını nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi değişti ya da ertelendi. Son olarak Christopher Nolan’ın heyecanla beklenen yeni filmi Tenet'in üçüncü kez gösterim tarihi değişti. İşte salgın nedeniyle planlandığı tarihte izleyiciyle buluşamayan filmler...

ntv.com.tr

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 1

Tenet

Christopher Nolan’ın heyecanla beklenen yeni filmi Tenet'in 17 Temmuz’daki vizyon tarihi salgın nedeniyle ilk önce 31 Temmuz’a, kısa süre sonraysa 12 Ağustos’a ertelendi. Amerika’da vaka sayıları bir türlü kontrol altına alınamayınca Warner Bros. bu kez de filmi süresiz olarak erteleme kararı aldı. Geçtiğimiz hafta son erteleme kararını açıklayan stüdyo, film için yine 2020 içinde bir vizyon tarihi belirleneceğini duyurdu. Ayrıca Tenet için tüm dünyada aynı anda vizyona giren filmler gibi bir yayın stratejisi izlenmeyeceği açıklandı.

Tenet, Türkiye’de 26 Ağustos’ta vizyona girecek. Ağustos ayı sonunda yetmişten fazla ülkede gösterime girecek olan filmin ABD de ise 3 Eylül’de vizyona girmesi planlanıyor.

Orjinal vizyon tarihi: 17 Temmuz 2020 / 31 Temmuz 2020/ 12 Ağustos 2020 

Yeni vizyon tarihi: 26 Ağustos 2020

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 2

Walt Disney'in kararı Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren sinema işletmecilere yeni bir darbe vurdu. 

Walt Disney'den yapılan açıklamada, Avatar 2'nin 17 Aralık 2021 yerine 2022'de, yeni Yıldız Savaşları'nın da (Star Wars) 2023'te izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.

Ağustos ayında vizyona girmesi planlanan Mulan'ın ise programdan tamamen kaldırıldığı belirtildi.

Şirketin sözcüsü, "Küresel sağlık krizinde iş, filmleri nasıl piyasaya sunacağımıza geldiğinde hiçbir şeyin değiştirilemez olamayacağı aşikar hale geldi. Bugün bu filmi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere en etkili şekilde nasıl sunabileceğimizi değerlendirirken Mulan için vizyon planlarımızı durdurduk" dedi.

ABD'de en büyük iki pazar olan New York ve Los Angeles, sinemaları yeniden açmak için somut bir plana sahip değilken, İngiltere'de sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği sürece sinemaların 4 Temmuz'dan itibaren yeniden açılmasına izin verilmişti.

Dünyanın en büyük ikinci film pazarı Çin'de de salgın nedeniyle 6 ay boyunca kapalı sinema salonları bu hafta yeniden açılmaya başlamıştı.

Gösterimi ertelenen bir diğer film de Ben Affleck ve Matt Damon'ın rol aldığı tarihi gerilim filmi Son Düello oldu. Film, Ekim 2021'de vizyona girecek.

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 3

Spider-Man 3

Sony, Tom Holland'ın başrolde yer aldığı Spider-Man 3 (Örümcek Adam 3) filminin gösterim tarihini ikinci kez erteleme kararı aldı. Öncelikle 16 Temmuz 2021'i kendine vizyon tarihi olarak seçen Spider-Man 3, corona virüs engeliyle birlikte 5 Kasım 2021'e ertelenmişti. Şimdi ise bir kez daha değiştirilerek 17 Aralık 2021 tarihinde karar kılındı.

Orijinal vizyon tarihi: 16 Temmuz 2021-5 kasım 2021

Yeni vizyon tarihi: 17 Aralık 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 4
İşte corona virüs nedeniyle vizyon tarihi değişen diğer filmler...
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 5

Monster Hunter


Orjinal vizyon tarihi: Eylül 2020


Yeni vizyon tarihi: Nisan 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 6

Candyman


Orjinal vizyon tarihi: 25 Eylül 2020


Yeni vizyon tarihi: 16 Ekim 2020

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 7

Halloween Kills

Orjinal vizyon tarihi: 16 Ekim 2020


Yeni vizyon tarihi: 15 Ekim 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 8

Halloween Ends


Orjinal vizyon tarihi:  15 Ekim 2021


Yeni vizyon tarihi: 14 Ekim 2022

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 9

Mulan

Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020 

Yeni vizyon tarihi: 21 Ağustos 2020

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 10

The Matrix 4


Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2021

Yeni vizyon tarihi: 1 Nisan 2022

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 11

Wonder Woman 1984

Orjinal vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020

Yeni vizyon tarihi:  2 Ekim 2020

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 12

Godzilla vs. Kong

Orjinal vizyon tarihi: 20 Kasım 2020


Yeni vizyon tarihi: 21 Mayıs 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 13

Greenland

Orjinal vizyon tarihi: 31 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 14

The Hitman’s Wife’s Bodyguard

Orjinal vizyon tarihi: 28 Ağustos 2020

Yeni tarih: 20 Ağustos 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 15

Mission: Impossible 7

Orjinal vizyon tarihi: 23 Temmuz 2021

Yeni tarih: 19 Kasım 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 16

Mission: Impossible 8

Orjinal vizyon tarihi: 5 Ağustos 2022 

Yeni tarih:  4 Kasım 2022

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 17

Tom Hanks'ın oynadığı Baz Luhrmann’ın Elvis Presley filmi corona virüs nedeniyle takvimde değişikliğe gitmek zorunda kaldı. 

Orjinal vizyon tarihi:  1 Ekim 2021

Yeni tarih: 15 Kasım 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 18

Shazam! 2


Orjinal vizyon tarihi: 1 Nisan 2022
Yeni tarih: 4 Kasım 2022



Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 19

The Many Saints Newark 

Orjinal vizyon tarihi:  25 Eylül 2020

Yeni tarih: 12 Mart 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 20

King Richard

Orjinal vizyon tarihi:  25 Kasım 2020 

Yeni tarih: 19 Kasım 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 21

The Batman

Orjinal vizyon tarihi:  25 Haziran 2021


Yeni tarih: 1 Ekim 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 22

Venom: Let There Be Carnage

Venom'un devam filmi Venom: Let There Be Carnage corona virüs engeline takıldı. Prodüksiyonu durdurulan filmin gösterim tarihi bir yıl ileri atıldı.

Orjinal vizyon tarihi:  2 Ekim 2020

Yeni tarih: 25 Haziran 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 23

Infinite

Başrolünde Mark Wahlberg'in oynadığı bilim kurgu filmi Infinite'nin vizyona çıkış tarihini erteledi. Yeni tarih, Amerika'nın Anma Günü'ne denk gelen 28 Mayıs 2021 oldu. Aynı zamanda tatil günü olan ve hafta sonuna bağlanan tarih nedeniyle gişede beklenti yükseldi.

Orjinal vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020

Yeni tarih: 28 Mayıs 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 24
Nobody

Orjinal vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020

Yeni tarih: 26 Şubat 2021
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 25

The French Dispatch

Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020

Yeni tarih: 16 Ekim 2020

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 26
Black Widow

Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2020

Yeni tarih: 6 Kasım 2020
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 27

Indiana Jones 5

Yeni tarih: 29 Temmuz 2022

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 28

The Eternals

Yeni tarih: 12 Şubat 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 29

Top Gun: Maverick

Vizyon tarihi: 24 Haziran 2020

Yeni vizyon tarihi: 23 Aralık 2020

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 30

Minions: The Rise of Gru 

Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 2 Temmuz 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 31

Sing 2

Orjinal vizyon tarihi: 2 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: 22 Aralık 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 32

Wicked

Orjinal vizyon tarihi: 22 Aralık 2021

Yeni vizyon tarihi:  Belirlenmedi

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 33
İşte vizyon tarihinde değişiklik olan diğer filmler...
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 34

Sony Pictures’ın vizyon tarihlerini ertelediği filmlerin eski ve yeni vizyon tarihleri şöyle:

Greyhound 

Orjinal vizyon tarihi: 12 Haziran 2020 


Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 35
Peter Rabbit 2: The Runaway

Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 36

Ghostbusters: Afterlife 

Orjinal vizyon tarihi:  10 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi:    5 Mart 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 37

Morbius 

Orjinal vizyon tarihi:  31 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi:    19 Mart 2021

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 38

Fatherhood   

Orjinal vizyon tarihi: 23 Ekim 2020

Yeni vizyon tarihi:   15 Ocak 2021 

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 39

Uncharted

Orjinal vizyon tarihi: 5 Mart 2021 

Yeni vizyon tarihi:  8 Ekim 2021


Henüz Duyurulmayan Sony-Marvel Filmi 

Orjinal vizyon tarihi: 8 Ekim 2021 

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 40
The Personal History of David Copperfield

Orjinal vizyon tarihi: 8 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 41
Antebellum

Orjinal vizyon tarihi: 24 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 42
Spiral

Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 43

The Woman in the Window

Orjinal vizyon tarihi: 15 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 44
Run
Orjinal vizyon tarihi: 5 Mayıs 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 45
Promising Young Woman

Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 46
First Cow

Orjinal vizyon tarihi: 20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: 30 Ağustos 2020
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 47
Minions: The Rise of Gru

Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 48
No Time to Die

Orjinal vizyon tarihi:  31 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi:  25 Kasım 2020
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 49
No Time to Die

Orjinal vizyon tarihi:  31 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi:  25 Kasım 2020

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 50

A Quiet Place Part II

Orjinal vizyon tarihi: 19 Mart 2020


Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 51
F9

Orjinal vizyon tarihi: 22 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: 21 Nisan 2021
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 52

The Lovebirds

Orjinal vizyon tarihi:  3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 53
The New Mutants

Orjinal vizyon tarihi:  3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 54

Antlers

Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 55
Sooryavanshi

Orjinal vizyon tarihi:  24 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 56
The Truth

Orjinal vizyon tarihi:  20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: 2020 yazı
Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 57


The Artist's Wife


Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

Tenet'in gösterim tarihi üçüncü defa değişti(Vizyon tarihleri değişen filmler) - 58
Blue Story

Orjinal vizyon tarihi:: 20 Mart 2020

Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi

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