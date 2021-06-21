Teoman: Müzisyenler zor durumda biz şarkıcılar şikayet etmeyelim

Teoman, corona virüs döneminde zor günlerden geçen müzik sektörüyle ilgili konuştu. Teoman, "Müzisyen arkadaşlarımız kazansın bizim için önemli değil. Müzisyenler o kadar zor durumda ki biz şarkıcılar şikayet etmeyelim" dedi.

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21.06.2021 - 12:25

Denizli konseriyle sahnelere döneceğini söyleyen Teoman, “Yarı kapasite ile sahnelere başlayacağım. Harbiye Açıkhava’da dört tane konserimiz olacak. Bu dönemde ne kadar konser verirsek o kadar iyi diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.







Milliyet'in haberine göre; Yeni bir müzik grubu ile çalıştığını belirten Teoman, "Yeni bir grubum var, mümkün oldukça onlarla beraber çalışmak istiyorum. Orkestranın tam oturması, sahnelere alışmamız için zamana ihtiyacımız var. Sahnede çala çala grubu oturtacağız" dedi.







Sahne ücretlerinde indirime gittiklerini belirten Teoman şu sözleri dile getirdi: "Kendi aldığımız paradan feragat ediyoruz. Orkestramız normal paraları alıyor. Müzisyen arkadaşlarımız kazansın bizim için önemli değil. Müzisyenler o kadar zor durumda ki biz şarkıcılar şikayet etmeyelim"







Teoman, yeni albüm hazırlığı içerisinde olduğunu da açıkladı. Teoman yeni çalışması hakkında ise şu bilgileri verdi: "Önünüzdeki yılbaşına bir tane cover albümü çıkarmayı düşünüyoruz. Albümün ismi ‘Aşık Bir Adam’ olacak."







"Başkalarının şarkılarını yorumlayacağım. Toplamda sekiz şarkı olacak. Yüksek Sadakat’ten, Sena Şener’den şarkılar yer alacak. Ben ve benden önceki jenerasyonun şarkılarına yer vereceğiz."

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