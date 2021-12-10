Tepkilerin ardından bir fotoğraf daha: Lauren Boebert'den silahlı Noel fotoğrafı

Haberler 10.12.2021 - 10:22
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin silahlı Noel aile fotoğrafının tepkiyle karşılanmasının ardından bir diğer Cumhuriyetçi vekil Lauren Boebert çocuklarının elinde saldırı tüfekleriyle poz verdiği bir Noel fotoğrafı paylaştı.
Boebert, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Boebert ailesi arkanızı kolluyor, Thomas Massie! (Ama sizin için fazla cephanemiz yok)" notunu düştü.
İlk silahlı Noel fotoğrafını paylaşan vekil Massie, 'Noel babadan cephane isteyerek, "Noel’iniz kutlu olsun. Noel baba, lütfen cephane getir" demişti.
Fotoğrafları "korkunç" olarak tanımlayan sosyal medya kullanıcıları, vekillere tepki gösterdi.
Silah taşıma sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhuriyetçi vekil Boebert, daha önce de Zoom üzerinden düzenlenen çevrimiçi bir komite toplantısına, raflarında tüfeklerin göründüğü bir kitaplığın önünde konuşarak katılmıştı.