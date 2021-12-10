Tepkilerin ardından bir fotoğraf daha: Lauren Boebert'den silahlı Noel fotoğrafı

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Kentucky Milletvekili Thomas Massie’nin ailesiyle çekildiği silahlı Noel fotoğrafının ardından benzer bir poz Cumhuriyetçi milletvekili Lauren Boebert'den geldi. Fotoğrafta silah tutan dört çocuğuyla birlikte Noel ağacının önünde poz veren Boebert tepkilerin hedefi oldu.

Haberler 10.12.2021 - 10:22

Tepkilerin ardından bir fotoğraf daha: Lauren Boebert'den silahlı Noel fotoğrafı - 1

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'nin silahlı Noel aile fotoğrafının tepkiyle karşılanmasının ardından bir diğer Cumhuriyetçi vekil Lauren Boebert çocuklarının elinde saldırı tüfekleriyle poz verdiği bir Noel fotoğrafı paylaştı.


Tepkilerin ardından bir fotoğraf daha: Lauren Boebert'den silahlı Noel fotoğrafı - 2

Boebert, Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Boebert ailesi arkanızı kolluyor, Thomas Massie! (Ama sizin için fazla cephanemiz yok)" notunu düştü.


Tepkilerin ardından bir fotoğraf daha: Lauren Boebert'den silahlı Noel fotoğrafı - 3

İlk silahlı Noel fotoğrafını paylaşan vekil Massie, 'Noel babadan cephane isteyerek, "Noel’iniz kutlu olsun. Noel baba, lütfen cephane getir" demişti.


Tepkilerin ardından bir fotoğraf daha: Lauren Boebert'den silahlı Noel fotoğrafı - 4

Fotoğrafları "korkunç" olarak tanımlayan sosyal medya kullanıcıları, vekillere tepki gösterdi.


Tepkilerin ardından bir fotoğraf daha: Lauren Boebert'den silahlı Noel fotoğrafı - 5

Silah taşıma sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhuriyetçi vekil Boebert, daha önce de Zoom üzerinden düzenlenen çevrimiçi bir komite toplantısına, raflarında tüfeklerin göründüğü bir kitaplığın önünde konuşarak katılmıştı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER