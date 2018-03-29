Terk edilmiş mekanların sanatsal bakış
Çatılarda, tünellerde ya da yeraltı mezarlıklarında gezerek onlarca kilometre yol kat eden fotoğrafçı Jonk, şehirlerin görünmeyen yerlerini belgeledi. “Bu işte gerilimli bir yan buldum. Bu adrenalin hayatımda hep aradığım bir şeydi” diyen Jonk, beş yılda 30’dan fazla ülkede 700’den fazla lokasyonu ziyaret etti; terk edilmiş mekanları birer sanat malzemesine dönüştürdü.
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