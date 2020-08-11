Thanos Deadpool 4'te yer alacak

Thanos Deadpool 4'te seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Thanos, ölümün vücut bulmuş hali Lady Death'i etkilemek için evrendeki yaşamın yarısını ortadan kaldırmak üzere Sonsuzluk Taşlarını topluyor. Infinity Saga hikayesi de ilhamını çoğunlukla bu olay örgüsünden alıyor.

Ancak We Got This Covered'a konuşan ve daha önce verdiği bilgilerin doğru çıktığı söylenen bir kaynağa göre, Deadpool 4'te olaylar daha da daha da çılgın bir hal alabilir.





