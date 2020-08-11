Thanos Deadpool 4'te yer alacak

Marvel Sinematik Evreni (MCU), unutulmaz süper kahramanlarından Thanos Deadpool 4'te rol alacak.

11.08.2020 - 12:15

Thanos Deadpool 4'te yer alacak - 1
Josh Brolin'in Thanos rolünde gösterdiği performans Marvel hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Karakterin yeni projesi de merakla bekleniyor.


Thanos Deadpool 4'te yer alacak - 2
Thanos'un popülaritesi, Deli Titan'ın yeni Marvel filmlerinde geri dönme olasılığına dair söylentileri de açıklıyor.


Thanos Deadpool 4'te yer alacak - 3
Thanos Deadpool 4'te seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Thanos, ölümün vücut bulmuş hali Lady Death'i etkilemek için evrendeki yaşamın yarısını ortadan kaldırmak üzere Sonsuzluk Taşlarını topluyor. Infinity Saga hikayesi de ilhamını çoğunlukla bu olay örgüsünden alıyor.


Thanos Deadpool 4'te yer alacak - 4
Ancak We Got This Covered'a konuşan ve daha önce verdiği bilgilerin doğru çıktığı söylenen bir kaynağa göre, Deadpool 4'te olaylar daha da daha da çılgın bir hal alabilir.


Thanos Deadpool 4'te yer alacak - 5
Çünkü filmde Wilson, Thanos ve Lady Death arasında bir aşk üçgeninin gelişeceği iddia ediliyor. Thanos, Deadpool'a hayranlık duyan (ama Deadpool'un aynı hisleri beslemediği) Lady Death'e gönlünü kaptıracak.

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