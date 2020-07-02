Thanos’u unutturacak karakter geliyor: Doctor Doom

Gişe rakamlarıyla günümüz sinemasını adeta egemenliği altına alan Marvel Sinematik Evreni yeni evresi için ortaya atılan iddiaları bir yeni daha eklendi. Avengers yakında Thanos’u bile unutturacak en büyük düşmanıyla yüzleşecek: Doctor Doom

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02.07.2020 - 09:26

Marvel filmlerinde şimdiye kadar görülen en büyük kötülerden Thanos’u gölgede bırakacak bir karakter, yakında izleyicilerin karşısına çıkacak. Eskiden hakları Fox’ta olan karakter Marvel’ın yeni döneminde beyaz perdede olacak.

Fox’un Disney tarafından satın alınmasıyla birlikte Marvel, birçok karakterin haklarını geri kazandı. Ve görünüşe göre o karakterlerden birinin yönettiği Latveria isimli kurgusal ülke de Marvel evreninin 4. ve 5. fazında yer alacak.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en güçlü kötü karakterlerinden biri şüphesiz ki Thanos’tu. Bu karakter, Avengers ve X-Men dâhil olmak üzere birçok kahramanla çatıştı. O kadar büyük bir tehlikeydi ki Avengers Endgame'in kahramanları onu iki kez öldürmek zorunda kaldı.

BGR’nin aktardığına göre Marvel’ın yeni dönemde Infinity Saga tarzında çok sayıda film ve dizisinden oluşan bütünlüklü bir hikaye getirmesi bekleniyor. Tabii bunun için yeni bir Avengers ekibine ve yüzleşecekleri yeni kötü karakterlere ihtiyacı var.

Öte yandan Marvel’ın MCU'daki yeni büyük kötü adamının temelini atmaya zaten başladığı öne sürülüyor. Üstelik bu, Fox, Disney ve Marvel arasındaki maddi anlaşmalardan etkilenmeyen çizgi roman okurlarının tahmin edebileceği bir isim.

Independent'ın haberine göre serinin esas kötüsü olarak, Latveria’nın acımasız hükümdarı Doctor Doom üzerinde duruluyor. Marvel’ın Fox’un karakteri beyaz perdeye aktarmadaki başarısızlığından ders çıkardığı ve ona “hak ettiği saygıyı” göstereceği belirtiliyor.

Kötü karakterin krallığınının da daha iyi tanıtılacağı ve arka planındaki ayrıntılar sayesinde Doom'un daha karmaşık bir profilinin çizileceği ifade ediliyor.