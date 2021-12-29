The Batman filminden yeni kareler

Robert Pattinson'ın Batman karakterine hayat verdiği The Batman filminden yeni kareler yayınlandı. Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği The Batman filmi, 4 Mart 2022’de vizyona girecek. (Fotoğraflar: Backgrid UK)

Haberler 29.12.2021 - 15:14 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 15:16

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Robert Pattinson'ın Batman karakterine hayat verdiği The Batman filminden yeni fotoğraflar yayınlandı. 

 gibi isimlerin yer aldığı The Batman 4 Mart 2022’de vizyona girecek.

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Yönetmenliğini Matt Reeves’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Paul Dano, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro ve Peter Sarsgaard yer alıyor.

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DC Comics sinema evreninin süper kahramanları arasında en ön planda olan Batman’ın adını taşıyan The Batman filminde kötü adam Deathstroke'i Joe Manganiello, Komiser Gordon'u, J.K. Simmons ve Batman'in kahyası Alfred'i Andy Serkis canlandırıyor.

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The Batman, 4 Mart 2022'de vizyona girecek.

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THE BATMAN FRAGMANI (VİDEO)

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