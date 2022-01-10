The Batman'den kamera arkası fotoğraflar

Haberler 10.01.2022 - 17:41 | Son Güncelleme : 10.01.2022 - 17:46
Robert Pattinson'ın Batman karakterine hayat verdiği The Batman filminden yeni kareler geldi.
Warner Bros. filmin kamera arkası görüntülerini de içeren fotoğraflar paylaştı.
Filmde Robert Pattinson'a Catwoman rolüyle Zoe Kravitz eşlik ediyor.
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro ve Peter Sarsgaard yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde The Bat and the Cat adlı yeni bir fragmanın yayınlandığı filmde aksiyon dozunun yüksek olduğu görüldü.
Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği film, 4 Mart'ta seyirciyle buluşacak.