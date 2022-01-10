The Batman'den kamera arkası fotoğraflar

2022'nin merakla beklenen filmi The Batman'den yeni görseller yayınlandı. Fotoğraflar arasında kamera arkası görüntüleri de var. Film, 4 Mart'ta vizyona giriyor.

Haberler 10.01.2022 - 17:41 | Son Güncelleme : 10.01.2022 - 17:46

The Batman'den kamera arkası fotoğraflar - 1

Robert Pattinson'ın Batman karakterine hayat verdiği The Batman filminden yeni kareler geldi. 

Warner Bros. filmin kamera arkası görüntülerini de içeren fotoğraflar paylaştı. 

The Batman'den kamera arkası fotoğraflar - 2

Filmde Robert Pattinson'a Catwoman rolüyle Zoe Kravitz eşlik ediyor.

The Batman'den kamera arkası fotoğraflar - 3

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro ve Peter Sarsgaard yer alıyor.

The Batman'den kamera arkası fotoğraflar - 4

Geçtiğimiz günlerde The Bat and the Cat adlı yeni bir fragmanın yayınlandığı filmde aksiyon dozunun yüksek olduğu görüldü. 

The Batman'den kamera arkası fotoğraflar - 5

Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği film, 4 Mart'ta seyirciyle buluşacak.

The Batman'den kamera arkası fotoğraflar - 6

The Bat and The Cat adlı fragman (Video)

The Batman'den kamera arkası fotoğraflar - 7
The Batman'den kamera arkası fotoğraflar - 8
The Batman'den kamera arkası fotoğraflar - 9

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER