The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı

Robert Pattinson ve Zoe Kravitz'in başrollerde yer aldığı, 4 Mart'ta vizyona girecek olan The Batman filminin dünya prömiyeri ABD'de yapıldı.

Haberler 02.03.2022 - 11:57 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 12:00

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 1

The Batman filminin dünya prömiyeri, New York'ta Lincoln Center'da düzenlendi. Robert Pattinson ve Zoe Kravitz başta olmak üzere tüm oyuncuların katıldığı galaya, filmin yönetmeni Matt Reeves Covid-19 olduğu için katılamadı. 

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 2

Zoe Kravitz'in filmde canlandırdığı Catwoman'ı hatırlatan kedi detaylı siyah elbisesi ile damga vurduğu galada, Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Peter Sarsgaard ve Jeffrey Wright'ın yanı sıra eğlence dünyasından pek çok konuk yer aldı.

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 3

Robert Pattinson'ın Batman karakterini canlandırdığı The Batman, 4 Mart'ta vizyona giriyor. 

İşte The Batman'in ABD'de yapılan galasından yansıyanlar...

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 4

Zoe Kravitz

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 5

Colin Farrell

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 6

Zoe Kravitz ve Colin Farrell

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 7

Robert Pattinson

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 8

Jason Momoa ile çocukları Lola ve Nakoa-Wolf

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 9

Julia Fox

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 10

Venus Williams

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 11

Peter Sarsgaard

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 12

Zoe Kazan

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 13

Alesso ve Erin Michelle Cummins

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 14

Tommy Dorfman

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 15

Zoe Kravitz

The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı - 16

Lorraine Ashbourne ve Andy Serkis

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