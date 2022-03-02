The Batman'in dünya prömiyeri yapıldı

Haberler 02.03.2022 - 11:57 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 12:00
The Batman filminin dünya prömiyeri, New York'ta Lincoln Center'da düzenlendi. Robert Pattinson ve Zoe Kravitz başta olmak üzere tüm oyuncuların katıldığı galaya, filmin yönetmeni Matt Reeves Covid-19 olduğu için katılamadı.
Zoe Kravitz'in filmde canlandırdığı Catwoman'ı hatırlatan kedi detaylı siyah elbisesi ile damga vurduğu galada, Andy Serkis, Colin Farrell, Paul Dano, John Turturro, Peter Sarsgaard ve Jeffrey Wright'ın yanı sıra eğlence dünyasından pek çok konuk yer aldı.
Robert Pattinson'ın Batman karakterini canlandırdığı The Batman, 4 Mart'ta vizyona giriyor.
İşte The Batman'in ABD'de yapılan galasından yansıyanlar...
Zoe Kravitz
Colin Farrell
Zoe Kravitz ve Colin Farrell
Robert Pattinson
Jason Momoa ile çocukları Lola ve Nakoa-Wolf
Julia Fox
Venus Williams
Peter Sarsgaard
Zoe Kazan
Alesso ve Erin Michelle Cummins
Tommy Dorfman
Zoe Kravitz
Lorraine Ashbourne ve Andy Serkis