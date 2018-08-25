The Big Bang Theory’ye duygusal veda
Yeni sezon bölümleriyle ekrana veda edecek olan fenomen dizi The Big Bang Theory'nin yıldızı Kaley Cuoco, dizinin final yapacağının açıklanmasının ardından Instagram'da duygusal bir mesaj paylaştı.
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En sevilen Amerikan komedi dizilerinden The Big Bang Theory 12. sezonun ardından final yapacak.
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12 sezondur rol aldığı diziye veda etmeye hazırlanan 32 yaşındaki oyuncu Kaley Cuoco, Instagram paylaşımında, “Hayallerimin gerçeğe dönüştüğü, hayatımı değiştiren bir macera oldu. Hangi tarihte sona ererse ersin, kalbim hep parçalara ayrılacaktı. Gözyaşları içinde söz veriyorum; en iyi final sezonunu sunacağız” ifadelerini kullandı.
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CBS’in uzun soluklu komedi dizisi The Big Bang Theory'nin 24 Eylül'de başlayacak sezonu son olacak. Dizi, Mayıs 2019'da final yapacak.
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Jim Parsons'un canlandırdığı ve sosyal becerileri yetersiz bir bilim insanı olan Sheldon Cooper karakteriyle akıllara kazınan dizinin finaliyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“12 sezondur The Big Bang Theory'yi destekledikleri için izleyicilerimize sonsuza dek minnettar kalacağız. Dizinin yakaladığı başarı için minnettarız, The Big Bang Theory'ye tarihe geçecek yaratıcılıkta bir son armağan edecek final sezonu ve final bölümü için çalışıyoruz.”
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Kaynaklara göre The Big Bang Theory’nin final kararının altında ödeme sıkıntısı yatıyor. Zira geçtiğimiz sezon başroldeki beş oyuncuyla yeni kontrat için masaya oturulmuş ancak bu süreç beklenenden çok daha uzun sürmüştü. Sürecin sonunda ise başroller, diziye sonradan katılan Melissa Rauch ve Mayim Bialik’in maaşlarının artırılması için kendi maaşlarından kesinti yapılmasına razı olmuştu. Dizinin devam etmesi durumunda aynı pazarlık sürecinden bir kez daha geçilecekti.
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Finali getiren bir diğer gelişme ise dizinin yıldızı Jim Parsons’ın artık devam etmek istememesi. Yapımcıların, Parsons’ın olmadığı bir versiyonu istemedikleri öne sürüldü.
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Warner Bros. 279’uncu bölümde ekranlara veda edecek dizinin, 1993'te NBC'de yayınlanan Cheers'ı geçip tarihte en uzun süre devam eden multi kamera komedi dizisi unvanını alacağını açıkladı.