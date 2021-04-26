The Crown dizisinde Prens Andrew'i oynayacak oyuncu bulunamıyor

The Sun gazetesinin haberine göre, Prens’i oynayabilecek genç oyuncuların özgeçmiş taramaları yapılsa da, genç oyuncular, ‘skandal’ nitelikli bir olayla adı anılan ve bundan dolayı saraydaki görevine son verilip ofisi kapatılan Prens Andrew’i canlandırmak için istekli değil.

Kaynaklara göre, oyuncular, Hollywood kariyerlerini, Prens Andrew gibi gerçek hayatta olumsuz bir olayla adı anılan birini oynayarak inşa etmek ve o rolle hatırlanmak istemiyor.