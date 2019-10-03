The Crown dizisinde Prenses Diana'nın hikayesi başlıyor
ntv.com.tr
Kraliçe II. Elizabeth'in saltanat dönemini anlatan The Crown dizisinin dördüncü sezonunda Prenses Diana'nın sahneleri yer alacak. Prenses Diana’yı Emma Corrin canlandırıyor.
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Kraliçe II. Elizabeth'in saltanat dönemini anlatan bir biyografi dizisi The Crown’ın dördüncü sezonunda Prenses Diana sahnelerine sıra geldi.
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Birinci ve ikinci sezonda Claire Foy’un, üçüncü sezon danitibaren ise Olivia Colman’ın Kraliçe Elizabeth’i canlandırdığı dizide Prenses Diana’yı Emma Corrin, eşi Prens Charles’ı ise Josh O’Connor oynuyor.
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Diziden yansıyan ilk set fotoğrafında, Netflix dizisinin nisanda yayınlanacak olan dördüncü sezon kadrosuna dahil olan 23 yaşındaki Corrin’in saç ve giyim şekliyle Lady Diana’ya olan benzerliği dikkat çekti.
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Prens Charles ile evlendikten sonra Galler Prensesi unvanını alan Lady Diana Spencer karakterini canlandıracağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Corrin, “The Crown dizisinin dördüncü sezonuna dahil olmaktan dolayı heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. Diziyi birinci sezonundan beri severek izliyorum ve şimdi bu inanılmaz yetenekli oyuncu ailesine katılmak gerçek üstü bir şey” demişti.
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Corrin rolüyle ilgili açıklamasında ayrıca, “Prenses Diana bir ikondu ve dünyaya bıraktığı etki derin ve ilham vericiydi. Peter Morgan’ın senaryosunda onu keşfetme şansı verilmesi sıradışı bir fırsattı ve bunu layığıyla yapmak için çabalayacağım” ifadesini kullanmıştı.
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The Crown dizisinin dördüncü sezonun tam olarak ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.